16:25 02.02.2026

"Український дім" вперше буде представлено на Мюнхенській конференції з безпеки

Мюнхенська конференція з безпеки, яка пройде 13-15 лютого цього року в 62-й раз, анонсувала на ці дні як новий символ солідарності роботу нового, вперше створеного спеціального "Українського дому" (Ukraine House) поблизу готелю Bayerischer Hof, де проходять основні події.

"Український дім" – новий видатний майданчик, що підкреслює незмінну підтримку України з боку MSC. Спроектований як яскравий і ретельно продуманий простір, (він) стане місцем проведення різноманітних дискусій, паралельних заходів та брифінгів, а також робочим центром української делегації", – йдеться у повідомлені MSC у понеділок.

Зазначається, що завдяки виставкам, можливостям для міжнародного співробітництва та обраним прес-заходам "Український дім" підкреслить стійкість України та її центральну роль у безпековому ландшафті Європи.

Партнерами "Українського дому", згідно із інформацією MSC, виступлять Фонд Віктора Пінчука, Офіс президента України та Асоціація оборонної промисловості України.

Передбачається, що цього року Мюнхенська конференція з безпеки збере понад 1 тис. учасників з понад 115 країн, серед яких близько 60 глав держав та урядів. За даними організаторів, більше двох третин усіх європейських глав держав та урядів вже підтвердили свою участь.

"MSC також рада вітати найбільшу в історії делегацію США, до складу якої входить понад чверть членів Сенату США", – йдеться у релізі.

Згідно з ним, у конференції візьмуть участь понад 50 лідерів міжнародних організацій – більше, ніж будь-коли раніше, серед них глави ЄС, НАТО, АСЕАН, ОБСЄ, Світового банку, Світової організації торгівлі та численних агентств ООН.

Як повідомлялося, подібний "Український дім" з 2018 року працює на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, де також вже багато років проходить організований Фондом Пінчука щорічний "Український сніданок".

На полях Мюнхенської конференції з безпеки Фонд Пінчука вже багато років також організовував "Український ланч", а останні кілька років – виставку біля ц готелю Bayerischer Hof, яка привертала увагу учасників конференції до розв’язаної Росією проти Україні війни.

 

Теги: #український_дім #мюнхенська_конференція

