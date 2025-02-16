Єрмак: Зустрічі з росіянами не плануються, поки ми не напрацюємо план

На Мюнхенській безпековій конференції відбулося чимало, що «може свідчити про напрацювання плану завершення війни», заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Була справді предметна розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом. Україна чітко визначила червоні лінії власних інтересів. Розмова про угоду щодо рідкоземельних ресурсів буда наповнена конкретикою, але вона потребує ще часу та ідей для доопрацювання», - написав він у телеграм у неділю.

Єрмак наголосив, що на кожній зустрічі, у кожному діалозі відстоювалась лінія, що діалог про безпеку Європи не може бути без України та ЄС.

«Інформація про всі зустрічі з росіянами - це фейк. Не було зустрічей і не плануються, поки ми не напрацюємо план. Президент чітко відповів на ці запитання», - заявив керівник Офісу президента.

Щодо гарантій безпеки, він зазначив, що «президент чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, якщо вона буде ухвалена без України, ми її не приймемо».

«І в гарантіях безпеки нам потрібні США. Ми ніколи не ухвалимо рішень, які будуть проти українських інтересів», - заявив Єрмак.

Він додав, що переговори продовжуються.

«До речі, під час зустрічі з очільником МЗС Китаю нагадав про удар росії по ЧАЕС.

Москва несе ядерну загрозу для світу. Попереду в нас нові етапи перемовин. І ми стоятимемо далі на ключових інтересах України - справедливий мир», - заявив керівник Офісу президента.