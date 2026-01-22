Інтерфакс-Україна
Події
12:26 22.01.2026

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

Міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій МХП оголосила на Лондонській фондовій біржі (LSE) про встановлення ціни на єврооблігації загальною номінальною вартістю $450,0 млн зі ставкою 10,5% і терміном погашення в 2029 році.

"МХП має намір використовувати кошти, отримані від продажу облігацій, разом із попередньою грошовою складовою у розмірі $100 млн для фінансування тендерної пропозиції та викупу всієї сукупної номінальної вартості єврооблігацій зі ставкою 6,95% і терміном погашення у 2026 році, а також для оплати комісій та витрат, пов'язаних з пропозицією єврооблігацій", – йдеться у релізі.

Згідно з ним облігації будуть випущені дочірньою компанією MHP Lux S.A., зареєстрованою в Люксембурзі, і гарантовані MHP SE та деякими її дочірніми компаніями, зареєстровані в Україні, та MHP Europe Limited.

За даними LSE, курс акцій МХП у четвер зріс на 3,37% – до $7,98 за акцію.

Як повідомлялося, МХП минулого тижня оголосила про викуп своїх єврооблігацій на $550 млн із погашенням у квітні 2026 року та плани нового випуску єврооблігацій із погашенням у 2029 році для фінансування такого викупу. Попередня запропонована ціна розміщення нового випуску, за даними джерел, складала 11,0%.

Дилер-менеджерами виступають JP Morgan SE (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) та Dragon Capital (Київ).

У разі успіху МХП, це буде перший випадок випуску єврооблігацій емітентом з України після повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року (без врахування випусків під час реструктуризації).

Згідно із пропозицію, ціна викупу дорівнює номіналу плюс нараховані відсотки. Запропоновані два терміни подачі заявок – ранній, до 17:00 (за часом Нью-Йорка) 29 січня, та остаточний, до 23:59 (за часом Нью-Йорка) 12 лютого 2026 року, які відрізняються термінами розрахунків, але ціна викупу однакова.

"Метою Тендерної пропозиції є проактивне та обачне вирішення проблеми заборгованості Групи за облігаціями до їх погашення 3 квітня 2026 року та пов'язаних з цим операційних та фінансових ризиків, тим самим сприяючи безперешкодному переходу власників облігацій до пропозиції нових облігацій та розширенню їхнього кредитного ризику", – зазначала МХП.

Згідно з ним передбачається, що у разу успіху будь-які облігації, що залишилися, не подані та не прийняті до купівлі належним чином, будуть погашені приблизно 18 лютого 2026 року відповідно до умови фінансування.

Єврооблігації МХП, випущені через MHP Lux S.A. із погашенням 3 квітня цього року, за даними Франкфуртської фондової біржі, 15 січня під час оголошення про викуп зросли в ціні на 0,12% – до 95,31% від номіналу, що було максимумом з кінця 2021 року, тоді як облігації із погашення у 2029 році – на 0,10%, до 86,17%. У цей четвер вони подорожчали відповідно на 0?38% – до 96,97% від номіналу та на 0,32% – до 86,61% від номіналу.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га у 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80

