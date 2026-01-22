Інтерфакс-Україна
Події
13:41 22.01.2026

ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні права на мирні зібрання в Криму – Представництво президента в АРК

1 хв читати
ЄСПЛ визнав РФ винною у порушенні права на мирні зібрання в Криму – Представництво президента в АРК

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі Bekirov and Others vs Russia, що закріплює відповідальність Росії за ситуацію з правами людини в Криму, повідомляє Представництво президента України в автономії.

"У справі йдеться про події, пов’язані з участю 43 місцевих жителів Криму, більшість з яких є представниками кримськотатарського народу, у мирних акціях протесту на території півострова. Учасники зібрань прагнули публічно висловити свою проукраїнську позицію, а також незгоду з політикою окупаційної адміністрації та системними переслідуваннями мешканців Криму. Втім, замість реалізації гарантованого права на свободу мирних зібрань, вони зазнавали незаконних переслідувань та арештів", - зазначається у повідомленні на сайті.

Заявники звернулися до ЄСПЛ, який визнав, що окупаційна адміністрація дійсно порушила їхнє право на мирні зібрання. Крім того, Суд зазначив, що дії російських окупаційних органів, зокрема поліції та так званих "судів", ґрунтувалися на внутрішньому законодавстві РФ, що суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

"Справа Bekirov and Others v. Russia стала першим рішенням по суті в індивідуальних справах, пов’язаних зі збройним конфліктом, а також відкриває заявникам можливість отримати у майбутньому відшкодування", - зазначається у повідомленні.

Теги: #єспл #крим

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 26.12.2025
Бійці ГУР МО спалили ворожі засоби ППО та інші цілі в окупованому Криму

Бійці ГУР МО спалили ворожі засоби ППО та інші цілі в окупованому Криму

17:40 17.12.2025
До українських вишів з окупованого Криму вступає майже на 90% менше дітей, ніж до вторгнення, - представниця президента в АРК

До українських вишів з окупованого Криму вступає майже на 90% менше дітей, ніж до вторгнення, - представниця президента в АРК

18:32 12.12.2025
Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

21:20 09.12.2025
Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

Зеленський: У нас зараз немає сил і достатньої підтримки, щоб повернути наш український Крим, а США не бачать нас в НАТО

09:34 05.12.2025
Бійці ГУР за два тижні знищили 8 ворожих цілей у Криму, зокрема бомбардувальник та радари

Бійці ГУР за два тижні знищили 8 ворожих цілей у Криму, зокрема бомбардувальник та радари

16:28 04.12.2025
ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

ГУР: Бійці "Примар" знищили ворожий винищувач МіГ-29 у Криму

16:32 28.11.2025
Трамп готовий визнати контроль РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках "мирного плану" - ЗМІ

Трамп готовий визнати контроль РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках "мирного плану" - ЗМІ

09:25 24.11.2025
СБС ЗСУ завдали удару по хімзаводу в окупованому Криму

СБС ЗСУ завдали удару по хімзаводу в окупованому Криму

09:25 22.11.2025
Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

15:23 21.11.2025
Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

Бійці ГУР МО знищили гвинтокрил Ка-27 і дороговартісні системи ППО в Криму

ВАЖЛИВЕ

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

ОСТАННЄ

Окупанти влучили у житловий будинок у Дніпрі – мер

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

У Давосі почалася зустріч Зеленського та Трампа

НАЛУ презентувала альтернативний законопроєкт щодо впровадження ПДВ для ФОПів

Кількість постраждалих в Кривому Розі зросла до 11 людей – ОВА

САП: ексголові Держприкордонслужби повідомлено про підозру в системному хабарництві за безперешкодний перетин кордону

Раді рекомендують ухвалити закон щодо спрощення набуття майна неповнолітніми

Україна хоче передбачуваності у питанні вступу до ЄС, фінпідтримці та гарантіях безпеки – віцепрем’єр Качка

Глава МВС: водолази ДСНС ліквідували пошкодження труби ТЕЦ в умовах морозу до –15 °C

Рада миру створена в Давосі за участю Трампа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА