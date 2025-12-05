Інтерфакс-Україна
09:34 05.12.2025

Бійці ГУР за два тижні знищили 8 ворожих цілей у Криму, зокрема бомбардувальник та радари

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України "Примари" за два тижні знищили вісім ворожих цілей в окупованому Криму.

"Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують методичну демілітаризацію на тимчасово окупованому півострові. За останні два тижні — вісім влучних ударів по об’єктах військової інфраструктури окупантів", - йдеться у повідомленні ГУР у Телеграм-каналі у п’ятницю.

Дрони "Примар" уразили: фронтовий бомбардувальник Су-24; антену в радіопрозорому куполі; радіолокаційну станцію 39Н6 "Каста-2Е2"; БпЛА "Оріон"; дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот"; вантажний потяг та "Урал" російських військ.

 

