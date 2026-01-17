Інтерфакс-Україна
14:36 17.01.2026

В ГУРі показали президенту Чехії бойові можливості та інноваційний потенціал

Фото: ГУР МО

Президенту Чеської Республіки Петру Павелу продемонстрували бойові можливості та інноваційний потенціал воєнної розвідки України.

"В рамках офіційного візиту до України, президент Чеської Республіки Петр Павел відвідав Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Під час візиту Петру Павелу представили зразки озброєння українського оборонно-промислового комплексу, які вже сьогодні активно застосовуються ГУР МО України у бойових діях проти російських окупантів на морі та в повітрі", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі у суботу.

Серед флагманських зразків: морські дрони типу Magura V5, V6 та V7, які довели усьому світу здатність знищувати кораблі та авіацію противника, а також безпілотні літальні апарати, зокрема "Лютий" та "Бобер" – жах росіян у найвіддаленіших точках контрольованих кремлем територій.

Крім цього, генерал-лейтенант Олег Іващенко поінформував чеську делегацію щодо поточної безпекової ситуації та надав оцінки ГУР МО України подальших планів і намірів москви.

Свириденко та очільник "Нафтогазу" обговорили питання забезпечення газом, особливо у прифронтових регіонах

