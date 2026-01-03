Інтерфакс-Україна
Події
12:27 03.01.2026

ГУР розповіло, як медики провели унікальну операцію з порятунку пораненого бійця у відкритому морі

2 хв читати
ГУР розповіло, як медики провели унікальну операцію з порятунку пораненого бійця у відкритому морі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло про унікальну медичну операцію з порятунку пораненого бійця у відкритому морі.

"Медики ГУР МО України провели унікальну рятувальну операцію просто на воді — в умовах відкритого моря, під загрозою ворожого вогню та за відсутності повноцінного медичного обладнання", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі у суботу.

Пораненого доставили на плавучу платформу у критичному стані — з масивною крововтратою, травматичною ампутацією та серйозним переохолодженням. "Час накладання турнікетів був пізніший, ніж міг би бути. Через це збільшилася крововтрата, додалася гіпотермія. Стан був важкий", — розповів спеціаліст медичної команди на позивний "Точіні".

За його словами, рішення та дії доводилося ухвалювати миттєво — кожна хвилина могла коштувати життя.

"Пацієнт увесь час був під контролем — і екіпажу, і бойових медиків передового загону. Вони зробили колосальну роботу ще до того, як його доставили до нас. Пацієнту наклали турнікет, зупинили кровотечу. В тих умовах це вже було нелегким завданням", — зазначив він.

Після стабілізації стану команда перейшла до оперативного втручання.

"Одразу почали агресивно його зігрівати, тому що умови погодні були вже досить несприятливі. Температура навколишнього середовища була близько 10 градусів. І поступово, коли його життєво важливі показники почали приходити до нормальних, ми почали проводити оперативне втручання", — розповів медик.

Операція тривала близько 45 хвилин. За словами Точіні, подібні операції в подібних екстремальних умовах для медиків ГУР — не виняток, а частина повсякденної роботи.

"Це може бути човен, машина, гелікоптер чи будь-яке приміщення. Ми готуємось працювати в будь-яких умовах. Усі члени команди взаємозамінні й готові діяти навіть там, де шансів майже немає", — підкреслив він.

Транспортування пораненого до берега здійснювалось на катерах, які благодійники передали для Головного управління розвідки в межах ініціативи "Катери для ГУР".

Теги: #гур_мо #операція #медики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 03.01.2026
Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

13:37 02.01.2026
ГУР МО оприлюднило видео із деталями спецоперації із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна

ГУР МО оприлюднило видео із деталями спецоперації із збереження життя командира РДК Дениса Капустіна

15:11 01.01.2026
ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

ГУР МО провело операцію, в ході якої було імітовано вбивство командира РДК Капустіна

14:37 31.12.2025
Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

Медики прифронтових регіонів зможуть отримати житло в містах у радіусі до 30 км від місця роботи - Свириденко

13:35 31.12.2025
У ГУР розповіли, як українські розвідники змінювали хід війни у 2025 році

У ГУР розповіли, як українські розвідники змінювали хід війни у 2025 році

12:35 31.12.2025
Воєнна розвідка уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе - джерела

Воєнна розвідка уразила НПЗ та нафтовий термінал у Туапсе - джерела

08:45 22.12.2025
ГУР оприлюднило деталі операції зі знищення російських винищувачів у Липецьку

ГУР оприлюднило деталі операції зі знищення російських винищувачів у Липецьку

03:51 14.12.2025
Трубу, якою росіяни проникали в Куп'янськ знищено Силами оборони України

Трубу, якою росіяни проникали в Куп'янськ знищено Силами оборони України

18:19 05.12.2025
Для студентів-медиків і фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання - Свириденко

Для студентів-медиків і фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання - Свириденко

07:50 15.11.2025
Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

Пошуково-рятувальні роботи в зруйнованій ворогом у ніч на п'ятницю 9-поверхівці в Деснянському районі завершено

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Іващенко – начальником ГУР – укази

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

ОСТАННЄ

На півдні, сході та в центральних областях України у неділю мокрий сніг та дощ, ожеледиця

Затримання президента Венесуели було узгоджено – ЗМІ

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла

На Херсонщині через ворожі обстріли двоє цивільних загинули, ще двох поранено

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

У Києві відновили теплопостачання у двох мікрорайонах

Венесуела оголосила про військову агресію з боку США

Кількість постраждалих на Харківщині зросла до 30, ще п'ятеро не виходять на зв'язок – поліція

Окупанти вбили двох цивільних на Донеччині минулої доби – ОВА

Окупанти за добу 50 разів обстріляли Сумщину, поранено цивільного – ОК "Північ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА