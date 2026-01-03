Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

Фото: https://edition.cnn.com

США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели, заявив президент США Дональд Трамп та анонсував пресконференцію щодо цього у Мар-а-Лаго.

"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни", - йдеться у дописі Трампа у його соціальній мережі Truth Social, який перепостила його прессекретарка Каролін Лівіт у соцмережі Х у суботу.

"Ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами США. Подробиці будуть оприлюднені згодом. Сьогодні об 11:00 в Мар-а-Лаго відбудеться пресконференція", - додав він.