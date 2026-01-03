Інтерфакс-Україна
Події
11:38 03.01.2026

Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро

1 хв читати
Трамп: США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера Мадуро
Фото: https://edition.cnn.com

США успішно провели великомасштабну операцію проти Венесуели, заявив президент США Дональд Трамп та анонсував пресконференцію щодо цього у Мар-а-Лаго.

"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни", - йдеться у дописі Трампа у його соціальній мережі Truth Social, який перепостила його прессекретарка Каролін Лівіт у соцмережі Х у суботу.

"Ця операція була проведена спільно з правоохоронними органами США. Подробиці будуть оприлюднені згодом. Сьогодні об 11:00 в Мар-а-Лаго відбудеться пресконференція", - додав він.

Теги: #венесуела #трамп #операція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 03.01.2026
ГУР розповіло, як медики провели унікальну операцію з порятунку пораненого бійця у відкритому морі

ГУР розповіло, як медики провели унікальну операцію з порятунку пораненого бійця у відкритому морі

10:57 03.01.2026
Венесуела оголосила про військову агресію з боку США

Венесуела оголосила про військову агресію з боку США

10:04 03.01.2026
Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

Трамп віддав наказ атакувати Венесуелу - ЗМІ

15:03 02.01.2026
Ердоган анонсував розмову з Трампом щодо України та Гази 5 січня

Ердоган анонсував розмову з Трампом щодо України та Гази 5 січня

13:50 01.01.2026
Майже половина американців не підтримують зусилля Трампа щодо РФ та України – опитування

Майже половина американців не підтримують зусилля Трампа щодо РФ та України – опитування

23:12 31.12.2025
Трамп у соцмережі поширив колонку ЗМІ, в якій йдеться про "порожні погрози" Путіна та його перешкоджання в досягненні миру

Трамп у соцмережі поширив колонку ЗМІ, в якій йдеться про "порожні погрози" Путіна та його перешкоджання в досягненні миру

19:16 30.12.2025
США запровадили санкції проти 10 юридичних і фізосіб з Ірану та Венесуели за торгівлю дронами

США запровадили санкції проти 10 юридичних і фізосіб з Ірану та Венесуели за торгівлю дронами

08:45 22.12.2025
ГУР оприлюднило деталі операції зі знищення російських винищувачів у Липецьку

ГУР оприлюднило деталі операції зі знищення російських винищувачів у Липецьку

08:48 21.12.2025
Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

Гегсет: Блокада нафтових танкерів з Венесуели залишатиметься до повернення Мадуро вкрадених американських активів

23:17 20.12.2025
Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

Берегова охорона США захопила нафтовий танкер в міжнародних водах біля узбережжя Венесуели - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 80 із 95 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на восьми локаціях - Повітряні сили ЗСУ

Зеленський запропонував главі Мінцифри Федорову очолити Міноборони

Буданов призначений керівником Офісу президента України, а Іващенко – начальником ГУР – укази

В 44 населених пунктах на Запоріжжі та Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію дітей

Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Дейнеко продовжить роботу в МВС - Зеленський

ОСТАННЄ

На півдні, сході та в центральних областях України у неділю мокрий сніг та дощ, ожеледиця

Затримання президента Венесуели було узгоджено – ЗМІ

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом та отримала 73% опіків тіла

На Херсонщині через ворожі обстріли двоє цивільних загинули, ще двох поранено

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн - Умєров

У Києві відновили теплопостачання у двох мікрорайонах

Кількість постраждалих на Харківщині зросла до 30, ще п'ятеро не виходять на зв'язок – поліція

Окупанти вбили двох цивільних на Донеччині минулої доби – ОВА

Окупанти за добу 50 разів обстріляли Сумщину, поранено цивільного – ОК "Північ"

Міноборони залучило понад $6 млрд на український ОПК у 2025 році – Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА