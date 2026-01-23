Інтерфакс-Україна
Події
10:08 23.01.2026

Санду заявила, що не отримувала запрошення до "Ради миру", яку скликає Трамп

Фото: https://point.md

Президент Молдови Мая Санду заявила, що не отримала запрошення від президента США Дональда Трампа приєднатися до ініціативи "Рада миру", започаткованої з метою сприяння вирішенню глобальних конфліктів, повідомляє NewTV.

На запитання з цього приводу Санду відповіла, що цінує будь-які щирі зусилля з просування миру, але наголосила на важливості дотримання міжнародного права та територіальної цілісності.

"Ні, я не отримував запрошення. Що я думаю про цю Раду миру: звичайно, я ціную будь-які щирі зусилля з досягнення миру, але, звісно, ми маємо враховувати міжнародне право, повагу до територіальної цілісності. Це те, на що я дуже сподіваюся, що буде враховано. Щоб ми могли розраховувати на цей аспект територіальної цілісності", – сказала вона під час пресконференції в четвер.

"Рада миру" була заснована у четвер, 22 січня, американським президентом Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Трамп буде першим головою Ради, також, за даними Білого дому, до складу виконавчої ради-засновника входять держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, а також Джаред Кушнер, зять американського президента.

Високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що близько 35 світових лідерів прийняли запрошення приєднатися до Ради з приблизно 50 надісланих.

Серед держав, які вже висловили свою згоду, є Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Катар і Єгипет, а також Туреччина і Угорщина, члени НАТО. Інші згадані країни – Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай і В'єтнам.

Україна розглядає запрошення, але президент Володимир Зеленський заявив, що йому важко уявити участь у раді, до якої входитиме і Росія. Водночас президент Румунії Нікушор Дан оголосив, що аналізує пропозицію.

Росія офіційно не підтвердила приєднання. Президент Володимир Путін оголосив, що доручив Міністерству закордонних справ проаналізувати пропозицію. Китай також не зробив офіційної заяви, обидві держави є постійними членами з правом вето в Раді Безпеки ООН.

Водночас Норвегія та Швеція відхилили запрошення. В Італії міністр економіки Джанкарло Джорджетті заявив, що приєднання викликає проблеми, а італійська преса написала, що участь може порушувати Конституцію. Франція також має намір відхилити ініціативу, згідно з джерелами, наближеними до президента Еммануеля Макрона.

Крім того, Трамп оголосив, що відкликав запрошення для Канади.

