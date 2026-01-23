Трамп написав, що збирається проводити EXPO-2035 у Флориді і обмірковує свій 4-й термін на посту президента США

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати виборюватимуть право провести всесвітню виставку EXPO-2035, а також, що власні успіхи надихають його на 4-й термін на посаді президента. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Сьогодні я оголошую про намір Сполучених Штатів подати заявку на проведення Всесвітньої виставки Expo 2035. Штат Флорида висловив велику зацікавленість у проведенні виставки в Маямі, що я повністю підтримую. Виставка Expo 2035 в Маямі може стати наступною великою віхою в нашій новій Золотій добі Америки. Я призначаю уродженця Маямі, державного секретаря Марко Рубіо, головою координаційної групи, яка буде займатися організацією та просуванням цієї захоплюючої можливості зібрати світ разом", - написав Трамп в Truth Social.

"Ми створимо тисячі робочих місць і додамо мільярди доларів до зростання нашої економіки. Під час свого першого терміну на посаді президента я доклав чимало зусиль, щоб привести до США Чемпіонат світу з футболу 2026 року та Літні Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Тепер я маю честь приймати їх як 47-й президент, а також America250, G20 Doral та G7. Я з нетерпінням чекаю на перемогу та участь у Miami Expo 2035!", - заявив Трамп.

В іншому пості він натякнув, що міркує про четвертий термін на посаді президента США.

"РЕКОРДНІ ПОКАЗНИКИ ВСЮДИ! ЧИ СЛІД МЕНІ СПРОБУВАТИ ОБРАТИСЯ НА ЧЕТВЕРТИЙ ТЕРМІН?", - написав Трамп в Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115940444095244586

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115941096615143011