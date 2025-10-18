Інтерфакс-Україна
Події
22:53 18.10.2025

У США пройшли масові протести проти президентства Дональда Трампа - ЗМІ

У суботу у столиці США та громадах по всій країні відбулися демонстрації "No Kings", організовані на знак протесту проти напрямку розвитку країни за президентства Дональда Трампа, республіканська партія президента назвала ці акції "Hate America" (Ненавидимо Америку - ІФ-У), повідомляє Associated Press.

Протести пройшли на Таймс-сквер у Нью-Йорку, на Бостонському Комоні, у парку Ґрант у Чикаго та в сотнях менших громадських місць. Учасники тримали плакати "Немає нічого більш патріотичного, ніж протест" та "Стій проти фашизму", а також приходили у надувних костюмах, зокрема жаб – символу опору у Портленді.

Більше ніж 1 500 людей зібралися в Бірмінгемі, Алабама, посилаючись на історію протестів міста та критичну роль у русі за громадянські права США.

"Це вже третя масова мобілізація з моменту повернення Трампа до Білого дому і проходить на тлі урядового локдауну, який закрив федеральні програми та послуги та, за словами організаторів, є кроком до американського авторитаризму. Сам президент провів вихідні у своєму клубі Mar-a-Lago у Флориді. Трамп заявив у інтерв’ю Fox News: "Вони кажуть, що називають мене королем. Я не король"", - зазначено в повідомленні видання.

Джерело: https://apnews.com/article/no-kings-rallies-demonstrations-trump-4baa5de2fab057a0e6ab726f5d7747fd

