Інтерфакс-Україна
Події
18:32 09.01.2026

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

2 хв читати
Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Системи водовідведення та водопостачання в Києві працюють в штатному режимі, в певних точках ще йде донаповнення водою після її втрат, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук.

"Після атаки спочатку було вирішено проблему з водовідведенням - ця система працює в штатному режимі. Потім активно впроваджувалася система водопостачання, яку наразі відновлено в повному обсязі. Десь точково, з урахування втрат в мережах, ще йде донаповнення, але в цілому вона функціонує", – сказав Ковальчук журналістам під час брифінгу в Zoom.

Як повідомлялося, на цьому брифінгу Ковальчук інформував, що станом на 17:00 п’ятниці без тепла в Києві внаслідок масованої атаки РФ залишаються 5,8 тис. багатоквартирних будинків.

"Ми обережно очікуємо протягом доби часткове відновлення теплопостачання в Києві, по решті, там, де дещо складніша ситуація, треба трохи більше часу. Можливо, це дві доби. Тобто йдеться про дуже обережні певні строки для певної частини міста", – сказав Ковальчук.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" зазначив, що найбільш складна ситуація з відновленням тепла після атаки РФ 9 січня в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, але енергетики та комунальники опрацьовують різні варіанти, аби  повернути його якомога швидше. На його думку, людям, які живуть в районах з ризиком, важливо стежити за температурою в цих будинках, а чи дотримуватися поради мера Києва тимчасово залишити столицю - кожен вирішує сам.

"Сподіваюся, що в найскладніших ситуаціях за 2-2,5 доби тепло з'явиться, але чи вистачить будинку ресурсу на його утримання тепла до цього часу – не готовий сказати", – резюмував директор ЦДЕ.

Теги: #водопостачання #ковальчук #водовідведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 09.01.2026
Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

17:57 09.01.2026
Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

13:56 09.01.2026
"Київводоканал" відновив водопостачання на Печерську

"Київводоканал" відновив водопостачання на Печерську

11:17 09.01.2026
У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

У Раді відсутнє тепло- та водопостачання – нардеп

11:12 09.01.2026
В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

В Києві внаслідок обстрілів відсутнє водопостачання на Печерську та Лівому березі – Київводоканал

05:23 09.01.2026
У частині районів Києва через обстріли виникли перебої з опаленням та гарячою водою – КМДА

У частині районів Києва через обстріли виникли перебої з опаленням та гарячою водою – КМДА

04:10 09.01.2026
Через масовану ракетну атаку ворога в столиці виникли перебої з водопостачанням – мер

Через масовану ракетну атаку ворога в столиці виникли перебої з водопостачанням – мер

00:21 08.01.2026
У Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання

У Запоріжжі поступово відновлюється водопостачання

08:25 03.01.2026
Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

Аварійна ситуація з водопостачанням у Миколаєві не пов'язана з обстрілами - Кім

15:38 24.12.2025
У Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі

У Харкові обмежено подачу тепла та гарячої води внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі

ВАЖЛИВЕ

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

ОСТАННЄ

Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

Атака РФ із запуском "Орєшніка" - чергова спроба Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи – міністр оборони Британії

Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

Кличко: Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах

"Євросолідарність" звернулася до НАБУ щодо вигодоотримувачів транзиту російської нафти через "Дружбу"

МАГАТЭ хочет договориться об очередном перемирии для ремонта Украиной последней резервной ЛЭП ЗАЭС – Гросси

МАГАТЕ хоче домовитися про чергове перемир’я щодо ЗАЕС для ремонту Україною останньої резервної ЛЕП – Гроссі

Серед членів екіпажу затриманого США судна Bella-1 є українці - посол

До складу Ставки верховного головнокомандувача введено Боєва, Буданова та Іващенка

Катар висловив жаль через пошкодження будівлі свого посольства в Україні під час обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА