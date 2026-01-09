Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Системи водовідведення та водопостачання в Києві працюють в штатному режимі, в певних точках ще йде донаповнення водою після її втрат, повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук.

"Після атаки спочатку було вирішено проблему з водовідведенням - ця система працює в штатному режимі. Потім активно впроваджувалася система водопостачання, яку наразі відновлено в повному обсязі. Десь точково, з урахування втрат в мережах, ще йде донаповнення, але в цілому вона функціонує", – сказав Ковальчук журналістам під час брифінгу в Zoom.

Як повідомлялося, на цьому брифінгу Ковальчук інформував, що станом на 17:00 п’ятниці без тепла в Києві внаслідок масованої атаки РФ залишаються 5,8 тис. багатоквартирних будинків.

"Ми обережно очікуємо протягом доби часткове відновлення теплопостачання в Києві, по решті, там, де дещо складніша ситуація, треба трохи більше часу. Можливо, це дві доби. Тобто йдеться про дуже обережні певні строки для певної частини міста", – сказав Ковальчук.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко у коментарі інтернет-порталу "Енергореформа" зазначив, що найбільш складна ситуація з відновленням тепла після атаки РФ 9 січня в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, але енергетики та комунальники опрацьовують різні варіанти, аби повернути його якомога швидше. На його думку, людям, які живуть в районах з ризиком, важливо стежити за температурою в цих будинках, а чи дотримуватися поради мера Києва тимчасово залишити столицю - кожен вирішує сам.

"Сподіваюся, що в найскладніших ситуаціях за 2-2,5 доби тепло з'явиться, але чи вистачить будинку ресурсу на його утримання тепла до цього часу – не готовий сказати", – резюмував директор ЦДЕ.