В Ірпені водопостачання та водовідведення функціонує в штатному режимі – ОВА

Водопостачання та водовідведення в Ірпені функціонують, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Жодних графіків подачі води не запроваджується. Системи працюють у штатному режимі, причин наразі для обмежень немає", - написав Калашник в телеграм-каналі.

Він додав, що електропостачання в місті після нічних ворожих обстрілів відновлюється.

"Область спільно з громадами та ДСНС завчасно забезпечила об’єкти критичної інфраструктури джерелами резервного живлення. Усе необхідне обладнання на місці. Ситуація перебуває під повним контролем. Усі служби працюють у посиленому режимі", - резюмував голова ОВА.

Як повідомлялося, премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила про наявність ресурсів на оперативне відновлення водопостачання в місті Ірпінь і дала доручення головам обладміністрацій повідомити Кабінету міністрів про потреби в джерелах резервного живлення обʼєктів критичної інфраструктури.