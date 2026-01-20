11:32 20.01.2026
Водопостачання почало повертатися в деякі лівобережні райони столиці
В частину районів Лівого берега у Києві почало повертатися водопостачання, зокрема в Дніпровському районі.
Як повідомляють кореспонденти агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 11:00 водопостачання з’явилося в частині Дніпровського району столиці.
Також у частині районів після нічного відключення тимчасово поверталося електропостачання.
Водночас є повідомлення про відсутність центрального опалення в частині будинків Лівого берега.
Раніше, зранку вівторка мер Києва Віталій Кличко повідомив, що більше 5,6 тис. багатоповерхівок столиці залишилась без опалення внаслідок чергової ворожої атаки, а Лівий берег столиці залишився ще й без водопостачання.