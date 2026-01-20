У Києві через ситуацію з енергетикою метро курсуватиме зі змінами - КМДА

У Києві через складну ситуацію з енергетикою поїзди метро курсуватимуть зі змінами, повідомила пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).

"Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв", - сказано в телеграмі.

Як повідомляється, після відбою повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзди між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху – становитиме близько 20-25 хв. Поїзди їхатимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Зокрема, рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться між станціями "Сирець" - "Видубичі" — з інтервалом 7 хвилин, між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір" - з інтервалом 10 хвилин.

Між тим, рух поїздів на синій лінії без змін.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

