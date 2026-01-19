Близько 12,5 тис. багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн – КМДА

У Києві майже 12500 багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн на кожну дитину до 6 років, яка отримує державну соціальну допомогу, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Виплату профінансують у межах міської програми "Турбота. Назустріч киянам", на яку у 2026 році передбачено майже 100 млн грн", – повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Зазначається, що допомога є щорічною та нараховується адресно на дитину. Цього року програма охопить понад 13 000 дітей. Для порівняння, у 2025-му виплату отримали 10000 дітей.

Хонда також наголосила, що місто зберігає системну підтримку багатодітних родин і забезпечує простий механізм її отримання.

"Виплату здійснюють на кожну дитину, що отримує державну соціальну допомогу, а не на сім’ю загалом. Це дозволяє точніше враховувати потреби родин і забезпечувати більший об’єм підтримки. Родини, які вже отримували допомогу торік, не мають повторно подавати документи – виплату нарахують автоматично", – уточнила вона.

Виплату заплановано провести в кінці січня – на початку лютого. Кошти надійдуть на "Картку киянина" для родин, які виховують трьох і більше дітей, перебувають на обліку в органах соціального захисту, фактично проживають у Києві.

Родини, які оформлюють допомогу вперше, можуть звернутися до районних управлінь соціального захисту населення або через ЦНАП за місцем проживання.