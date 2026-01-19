Інтерфакс-Україна
15:33 19.01.2026

Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

Інформація про загибель 73-річного чоловіка через ожеледицю біля метро "Деміївська" в Києві не відповідає дійсності - смерть настала внаслідок хвороби серця, повідомляє поліція Києва.

У телеграм-каналі в понеділок поліція Києва інформує, що близько 8 години ранку надійшло повідомлення від лікарів про те, що вони констатували смерть літнього чоловіка, тіло якого виявили перехожі неподалік станції метро у Голосіївському районі.

Правоохоронці встановили особу померлого: ним виявився 73-річний місцевий мешканець.

"Під час огляду будь-яких тілесних ушкоджень на тілі чоловіка виявлено не було. Тіло киянина направили на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої встановлено, що смерть чоловіка настала внаслідок серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця", - зазначається в повідомленні.

За вказаним фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з додатковою відміткою "Природня смерть".

