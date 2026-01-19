Інтерфакс-Україна
Події
15:46 19.01.2026

Ткаченко – Кличку: Рішення щодо розвитку, функціонування та утримання міської інфраструктури ухвалюються в міській держадміністрації

2 хв читати
Ткаченко – Кличку: Рішення щодо розвитку, функціонування та утримання міської інфраструктури ухвалюються в міській держадміністрації

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко відповів на допис мера Києва Віталія Кличка, що звертався до голів районних державних адміністрацій (РДА) щодо чистки від снігу та льоду дворів, тротуарів та зупинок громадського транспорту.

"Утримання доріг, мостів, зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів у зимовий період забезпечують підприємства, що входять до складу комунальної корпорації "Київавтодор". Вони не підпорядковуються головам РДА, а є підзвітними департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА), який перебуває у сфері управління Київського міського голови", - написав Ткаченко у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, аналогічна модель діє щодо підприємств з утримання зелених насаджень: вони підпорядковані КО "Київзеленбуд", що входить до структури департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

"Районні керуючі компанії з обслуговування житлового фонду формально належать до сфери управління РДА, однак контракти з їх керівниками укладає міський голова, що визначає реальний центр управлінських рішень", - наголосив Ткаченко.

"Загалом рішення щодо розвитку, функціонування та утримання міської інфраструктури ухвалюються КМДА. Бюджет громади, кадрова політика та ключові важелі впливу зосереджені в управлінській вертикалі міського голови, яка за майже 12 років була максимально централізована", - додав Ткаченко.

Він також зазначив, звертаючись до Кличка, "упродовж року від вас неодноразово звучала теза: "не втручайся в господарські питання - це моя зона відповідальності". В такому разі логічно чесно визнати: саме в період вашого управління, пане директор міста, Київ з року в рік стає менш безпечним для щоденного життя містян".

Як повідомлялося раніше у цей день, Кличко дав головам РДА термін до вечора понеділка для прибирання від снігу й льоду, зокрема дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, та попередив, що в іншому випадку буде звертатися до президента України, який призначає глав районів. "На нараді з головами райдержадміністрацій столиці ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств. Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

"Інакше буду звертатися до президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району...", - попередив він.

Теги: #ткаченко #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 19.01.2026
Кличко дав головам РДА термін до вечора, щоб почистити від снігу та льоду двори, тротуари, зупинки громадського транспорту

Кличко дав головам РДА термін до вечора, щоб почистити від снігу та льоду двори, тротуари, зупинки громадського транспорту

17:25 16.01.2026
У школах Києва канікули з 19 січня до 1 лютого – Кличко

У школах Києва канікули з 19 січня до 1 лютого – Кличко

17:03 16.01.2026
Bolt, Uklon та Uber пропонують забезпечити доїзд киян до Пунктів незламності в комендантську годину

Bolt, Uklon та Uber пропонують забезпечити доїзд киян до Пунктів незламності в комендантську годину

15:13 16.01.2026
Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

12:47 10.01.2026
Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

09:33 27.12.2025
У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

У Києві зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку

09:06 27.12.2025
У Києві зафіксовано влучання в депо та пошкодження 9-поверхівки

У Києві зафіксовано влучання в депо та пошкодження 9-поверхівки

ВАЖЛИВЕ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

ОСТАННЄ

Конкурсна комісія з відбору очільника АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість заявок

У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар

Уродженець Макіївки, який воював проти ЗСУ на Харківському та Луганському напрямках, отримав 15 років ув'язнення

Ринок юрпослуг у 2025р. незначно зростав, у 2026р. зростання проявиться у збільшенні вартості юрпослуг – думка

Дві людини дістали поранень у Запоріжжі через ворожий удар

У Харкові вже 4 постраждалих - Синєгубов

ЦВК визнала Романа Кравця народним депутатом

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

Сили оборони стримують ворога на півночі Покровська та Мирнограда, за тиждень знищено 370 окупантів – 7 корпус ДШВ

Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА