Ткаченко – Кличку: Рішення щодо розвитку, функціонування та утримання міської інфраструктури ухвалюються в міській держадміністрації

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко відповів на допис мера Києва Віталія Кличка, що звертався до голів районних державних адміністрацій (РДА) щодо чистки від снігу та льоду дворів, тротуарів та зупинок громадського транспорту.

"Утримання доріг, мостів, зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів у зимовий період забезпечують підприємства, що входять до складу комунальної корпорації "Київавтодор". Вони не підпорядковуються головам РДА, а є підзвітними департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА), який перебуває у сфері управління Київського міського голови", - написав Ткаченко у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, аналогічна модель діє щодо підприємств з утримання зелених насаджень: вони підпорядковані КО "Київзеленбуд", що входить до структури департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

"Районні керуючі компанії з обслуговування житлового фонду формально належать до сфери управління РДА, однак контракти з їх керівниками укладає міський голова, що визначає реальний центр управлінських рішень", - наголосив Ткаченко.

"Загалом рішення щодо розвитку, функціонування та утримання міської інфраструктури ухвалюються КМДА. Бюджет громади, кадрова політика та ключові важелі впливу зосереджені в управлінській вертикалі міського голови, яка за майже 12 років була максимально централізована", - додав Ткаченко.

Він також зазначив, звертаючись до Кличка, "упродовж року від вас неодноразово звучала теза: "не втручайся в господарські питання - це моя зона відповідальності". В такому разі логічно чесно визнати: саме в період вашого управління, пане директор міста, Київ з року в рік стає менш безпечним для щоденного життя містян".

Як повідомлялося раніше у цей день, Кличко дав головам РДА термін до вечора понеділка для прибирання від снігу й льоду, зокрема дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, та попередив, що в іншому випадку буде звертатися до президента України, який призначає глав районів. "На нараді з головами райдержадміністрацій столиці ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств. Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

"Інакше буду звертатися до президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району...", - попередив він.