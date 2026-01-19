Інтерфакс-Україна
Події
13:03 19.01.2026

Кличко дав головам РДА термін до вечора, щоб почистити від снігу та льоду двори, тротуари, зупинки громадського транспорту

1 хв читати
Кличко дав головам РДА термін до вечора, щоб почистити від снігу та льоду двори, тротуари, зупинки громадського транспорту
Фото: Київська міська рада

Мер Києва Віталій Кличко дав головам районних у Києві державних адміністрацій (РДА) термін до вечора понеділка для прибирання від снігу й льоду, зокрема дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, та попередив, що в іншому випадку буде звертатися до президента України, який призначає глав районів.

"На нараді з головами райдержадміністрацій столиці ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств. Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

"Інакше буду звертатися до президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району...", - попередив він.

Теги: #київ #рда #кличко

