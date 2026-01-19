Інтерфакс-Україна
Події
14:44 19.01.2026

ВАКС зменшив заставу голові АМКУ Кириленку з 25 до 20 млн грн - TI

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) на засіданні в понеділок частково задовольнив клопотання сторони захисту та зменшив заставу голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку з 25 млн грн до 20 млн грн.

Як повідомляється в телеграм-каналі Transparency International Ukraine в понеділок, суд також задовольнив клопотання прокурора та продовжив строк дії додаткових обов’язків Кириленку та його дружині Аллі ще на два місяці.

Як повідомлялося, керівник АМКУ є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу "Радіо Свобода".

НАБУ спільно зі САП 5 червня 2025 року повідомили Павлу Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна. Також було повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні.

За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини. Йдеться про шість квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки, два гаражні бокси, шість паркомісць, три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль BMW X3.

6 червня того ж року суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 9 млн грн до дружини голови АМКУ Алли Кириленко, яка підозрюється у пособництві незаконному збагаченню її чоловіка.

