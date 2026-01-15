Суд встановив заставу 33 млн грн нардепу Дубінському - ЗМІ

Швченківський суд Києва у четвер встановив заставу у 33 млн грн як можливий запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, який знаходиться під вартою з листопада 2023 року.

"Це суттєвий прорив моєї юридичної команди після 26 місяців боротьби", – написав сам Дубінський в Телеграм.

На його думку, це пов'язано зі зниженням політичного тиску на суддів та "владою здорового глузду".

"При цьому сума застави для мене непідйомна і є по суті все одно безальтернативним заходом "утримання в СІЗО". Доручив адвокатам готувати апеляцію", – зазначив Дубінський.

Як повідомлялося, Дубінському, а також колишньому нардепу Андрію Деркачу й експрокурору Костянтину Кулику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Печерський райсуд Києва 14 листопада 2023 року обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду, який потім продовжувався. Серед іншого рішенням в цей четвер новий термін – до 14 березня цього року. Спроби захисту переглянути його до цього часу були безуспішними.

Джерело: https://t.me/dubinskypro/28202