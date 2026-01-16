Тимошенко оскаржуватиме рішення суду, якщо буде застосована застава

Фото: Єгор Шуміхін

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, підозрювана у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України, заявляє, що якщо Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосує запобіжний захід у вигляді застави, то вона оскаржуватиме рішення в апеляційній інстанції.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у п’ятницю суд проводить засідання з обрання запобіжного заходу. Після заслуховування сторін, станом на 14:00 суддя пішов до нарадчої кімнати.

"Ми будемо оскаржувати до апеляційної інстанції", - сказала Тимошенко журналістам в перерві засідання суду з обрання їй запобіжного заходу, відповідаючи на запитання, чи оскаржуватиме вона рішення суду, якщо буде застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

На уточнююче запитання, чи шукатиме гроші на заставу, у разі такого рішення суду, вона заявила: "Ми в апеляцію підем - які гроші?". "Не будемо платити (якщо заставу оберуть - ІФ-У), підемо в апеляцію", - додала вона.

Тимошенко запевнила, що в пакеті "Нової пошти" отримала колись якусь посилку. Щодо грошей, які зафіксовані на відео антикорупційних органів, то це заощадження родини: "Там їх зберігаємо, до справи не мають ніякого стосунку".

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що проситиме ВАКС про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.