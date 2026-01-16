Інтерфакс-Україна
12:50 16.01.2026

Тимошенко в суді: Прошу не обирати мені запобіжний захід, кроку не зроблю зі своєї країни

Тимошенко в суді: Прошу не обирати мені запобіжний захід, кроку не зроблю зі своєї країни
Фото: Суспільне новини

Підозрювана у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко запевняє, що не збирається тікати з України, просить суд не обирати їй запобіжний захід і запевняє, що не порушить жодних процесуальних обмежень.

"Я кроку зі своєї країни нікуди не зроблю", - заявила вона в ході засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання їй запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

Вона зазначила, що фракція, яку очолює, займається важливими для країни законодавчими питаннями. "Очевидно, що вони зрозуміли, що у нас виходить консолідувати парламент, консолідувати суспільство – і вони зараз наносять удар через в тому числі проросійські людину пана Копитіна (народного депутата від "Слуги народу" Ігоря Копитіна – ІФ-У), який конкретно виконує їх провокаційне замовлення".

Тимошенко розкритикувала роботу антикорупційних органів: "Ми наївними були, повірили, що дійсно наводимо порядок в державі і буде дійсно антикорупційна боротьба. Простіть нас за цю наївність. Ми просто не знали, що це будуть не антикорупційні органи, а органи політичного впливу на вище керівництво держави. І тоді, коли їм треба впливати, вони підключають свої знання про корупцію, а коли їм не треба впливати – вони сидять і покривають корупцію, а коли їм треба розправлятися з політиками – вони розправляються".

Вона закликала суд не обмежувати їй пересування по Україні і за кордоном, бо це є її "щоденною роботою". "Я вам гарантую, що жодних процесуальних обмежень не порушу", - запевнила вона суд.

"Прошу вас, по-перше, зрозумійте, що тут немає події злочину. По-друге – не обирати запобіжний захід, або в крайньому випадку дати мені можливість під особисті зобов’язання – я їх жодного разу не порушу", - резюмувала Тимошенко, звертаючись до судді ВАКС.

Також вона запевнила, що "крім як на парламентську тему", не збирається розмовляти з жодним депутатом.

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

Теги: #вакс #тимошенко #судове_засідання

