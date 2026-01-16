Інтерфакс-Україна
09:32 16.01.2026

ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу Тимошенко, лідерка фракції прибула до суду

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у пʼятницю розпочав розгляд обрання запобіжного заходу лідерці парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, підозрюваній у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", суддя Віталій Дубас розпочав судове засідання з обрання запобіжного заходу в пʼятницю.

Тимошенко прибула до ВАКС і перебуває у залі суду. Крім того, на засіданні присутня група народних депутатів із "Батьківщини", а також велика кількість медіа.

Засідання суду розпочалось з технічної перерви.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що проситиме ВАКС про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

