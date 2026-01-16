Тимошенко: Ми поки що не знаємо, хто був "агентом НАБУ"

Лідерка парламентської фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, підозрювана у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України, заявляє, що не знає, хто співпрацював з антикорупційними органами в її справі.

"Я ніколи таких слів не говорила. Ця аудіодоріжка сфальшована… Ми поки що не знаємо, зараз ми будемо зʼясовувати це в судовому процесі… Ніколи в житті такої розмови не було", - сказала Тимошенко перед засіданням суду з обрання їй запобіжного заходу в пʼятницю, відповідаючи на запитання журналістів, чи знає вона, хто був "агентом НАБУ" і другим депутатом на записах правоохоронців.

Вона також додала, що планує зробити незалежну експертизу оприлюдненого запису.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що проситиме ВАКС про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 50 млн грн.

Як повідомлялось, 14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.