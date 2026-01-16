Інтерфакс-Україна
Події
12:26 16.01.2026

Свириденко наступного тижня проведе нараду щодо боротьби з контрафактом

1 хв читати
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наступного тижня проведе нараду з представниками відповідних відомств та Бюро економічної безпеки щодо боротьби з контрафактною продукцією.

"Проблема контрафактної продукції – це проблема, яка не склалася за останні 5-6 місяців. Це проблема тривала… І, як я вам обіцяла, було поставлено відповідні завдання Міністерству фінансів, митниці, податковій службі та новому очільнику Бюро економічної безпеки… Тому я вас запрошую до себе на зустріч, на нараду  з усіма вищезазначеними посадовими особами, щоб поговорити щодо поточної ситуації, … які заходи ми ухвалимо і які є результати… Давайте на наступному тижні з вами зустрінемося", - сказала Свириденко під час "Години запитань до уряду" на пленарному засіданні Верховної Ради у п’ятницю, відповідаючи  на запитання народного депутата Петра Павловського (фракція "Слуга народу") щодо боротьби з такими явищами, як продаж контрафактних сигарет.

Теги: #контрафакт #свириденко #нарада

