Сибіга: сьогодні будуть доповіді президенту і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що будуть проведені додаткові наради і доповіді президенту України Володимиру Зеленському щодо подальших кроків на міжнародній арені.

"У нас ще сьогодні будуть і доповіді президенту, і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені, тому що все спрямоване, аби пришвидшити мирні зусилля", - сказав міністр під час спілкування із журналістами у суботу на благодійному ярмарку Charity Fair 2025.

Також глава МЗС анонсував, що у президента Зеленського наступний тиждень буде "надзвичайно динамічним і інтенсивним з точки зору дипломатичного діалогу".

"Планується низка заходів, і ми зараз перебуваємо в активній стадії підготовки", - зазначив міністр.

Він не став розголошувати деталі візитів президента України, але зауважив, що "це будуть зустрічі з найближчими союзниками".

"Я не можу вам анонсувати географії. Але ці контакти обов'язково відбудуться, і будуть мати конкретні результати для нашої країни, для захисту нашого інтересу, для посилення наших оборонних спроможностей, передусім і захисту енергосистеми", - заявив Сибіга.