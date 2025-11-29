Інтерфакс-Україна
Події
16:03 29.11.2025

Сибіга: сьогодні будуть доповіді президенту і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені

1 хв читати
Сибіга: сьогодні будуть доповіді президенту і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені
Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що будуть проведені додаткові наради і доповіді президенту України Володимиру Зеленському щодо подальших кроків на міжнародній арені.

"У нас ще сьогодні будуть і доповіді президенту, і додаткові наради щодо подальших кроків на міжнародній арені, тому що все спрямоване, аби пришвидшити мирні зусилля", - сказав міністр під час спілкування із журналістами у суботу на благодійному ярмарку Charity Fair 2025.

Також глава МЗС анонсував, що у президента Зеленського наступний тиждень буде "надзвичайно динамічним і інтенсивним з точки зору дипломатичного діалогу".

"Планується низка заходів, і ми зараз перебуваємо в активній стадії підготовки", - зазначив міністр.

Він не став розголошувати деталі візитів президента України, але зауважив, що "це будуть зустрічі з найближчими союзниками".

"Я не можу вам анонсувати географії. Але ці контакти обов'язково відбудуться, і будуть мати конкретні результати для нашої країни, для захисту нашого інтересу, для посилення наших оборонних спроможностей, передусім і захисту енергосистеми", - заявив Сибіга.

Теги: #нарада #зеленський #сибіга #доповідь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 29.11.2025
Зеленський обговорив із Федоровим стан й завдання щодо цифровізації сфер життя

Зеленський обговорив із Федоровим стан й завдання щодо цифровізації сфер життя

15:39 29.11.2025
Сибіга: з самого ранку контактуємо з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита після атаки РФ

Сибіга: з самого ранку контактуємо з партнерами щодо зміцнення нашого повітряного щита після атаки РФ

15:19 29.11.2025
Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

Українська делегація їде до США з чіткою позицією захисту національних інтересів - Сибіга

14:36 29.11.2025
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави

Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, зокрема план оборони нашої держави

13:18 29.11.2025
Зеленський провів нараду з Будановим

Зеленський провів нараду з Будановим

13:10 29.11.2025
Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

13:05 29.11.2025
Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

10:52 29.11.2025
Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

18:36 28.11.2025
Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

17:49 28.11.2025
Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: українська делегація на чолі з Умєровим вирушила на переговори в США

Зеленський призначив головою делегації щодо мирних переговорів з США секретаря РНБО Умєрова та оновив директиви делегації

Сили оборони знищили 577 російських повітряних цілей – ПС ЗСУ

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

У Києві вже 15 постраждалих внаслідок масованої атаки, 8 із них перебувають у лікарнях

ОСТАННЄ

Санду: безпілотники РФ знов порушили повітряний простір Молдови

Академія сучасної освіти А+ на території ЖК "Комфорт Таун" зазнала пошкоджень від російського обстрілу

ДТЕК повідомив про повернення світла 360 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його нічну атаку РФ

Частина споживачів Києва тимчасово залишаються без тепла через нічний обстріл - КМДА

Посол ЄС Матернова обурена новими масованими атаками РФ на українські міста

Одна загибла, 14 постраждалих на Київщині внаслідок атаки ворога у ніч на суботу – влада

Двое загиблих, трое постраждалих на Дніпропетровщині через атаки ворога у п'ятницю - поліція

УЧХ працює на місцях, постраждалих від російської атаки у Києві та області

На НВМК за перші три місяці відбулося 185 поховань українських Захисників

В Києві внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження на 18 локаціях, постраждали 35 осіб – голова КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА