18:37 07.01.2026

Зеленський скоординував з Санду процес євроінтеграції та обговорив питання енергетики та безпеки

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду питання координації в євроінтеграціному треку, а також співпраці в торгівлі, енергетиці та безпеки.

"Спільний шлях України і Молдови до членства у Європейському Союзі має бути скоординованим. Ми тісно взаємодіємо в цьому питанні, і сьогодні з Президенткою Маєю Санду обговорили це питання, передусім одночасне відкриття перших переговорних кластерів. Окрему увагу приділили двосторонній співпраці у сферах торгівлі, енергетики та безпеки", - написав Зеленський в Телеграм в середу за підсумками зустрічі, подякувавши Молдові за послідовну підтримку під час повномасштабного вторгнення РФ.

Також сторони обговорили посилення тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Румунією і мирний процес, дипломатичну роботу, взаємодію з американськими та європейськими інституціями.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів у Нікосії спільну зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили, зокрема, пріоритети головування Кіпру в Раді ЄС та прогрес у переговорах про вступ України до Євросоюзу.

