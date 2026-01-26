Інтерфакс-Україна
Події
19:18 26.01.2026

Наступна тристороння зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого - Зеленський

2 хв читати
Наступна тристороння зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого - Зеленський

Попередньо нова зустріч української, американської та російської переговорних команд відбудеться у неділю, 1 лютого, Україна буде максимально підготовлена, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент наголосив, що Україна завжди є і буде на стороні миру, і війна досі триває лише через РФ.

"Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, українська делегація доповіла після перемовин в ОАЕ, на цьому тижні готуються нові тристоронні зустрічі.

Представники України, США та РФ провели тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) у п'ятницю та суботу 23 і 24 січня.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях, крім Віткоффа та Кушнера, брали участь Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

 

Теги: #перемовини #зустріч #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 26.01.2026
Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

19:47 25.01.2026
Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

00:32 25.01.2026
Американські чиновники допустили можливу зустріч Путіна та Зеленського після переговорів в Абу-Дабі -ЗМІ

Американські чиновники допустили можливу зустріч Путіна та Зеленського після переговорів в Абу-Дабі -ЗМІ

16:25 24.01.2026
Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

15:26 24.01.2026
Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

21:25 23.01.2026
Вперше в історії Болгарії президентом країни стала жінка Іліяна Йотова

Вперше в історії Болгарії президентом країни стала жінка Іліяна Йотова

20:45 23.01.2026
Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

20:27 23.01.2026
Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

20:02 23.01.2026
Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

11:20 23.01.2026
Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

ВАЖЛИВЕ

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

Франція запросить президента Зеленського на саміт G7 у червні - посол Весьєр

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

Рютте: немає зв’язку між рамковою угодою щодо Гренландії та гарантіями безпеки для України

ОСТАННЄ

Рух для всіх видів транспорту в Одеській області на дорозі М-13 на Кишинів тимчасово обмежено

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

Росіяни нанесли ракетний удар по Харкову – мер

З 2022 року уряд Франції надав Україні в енергетичній сфері EUR94 млн - посол

Апеляційна палата ВАКС скасувала частину покладених на Тимошенко обов’язків

Рух поїздів "червоної" лінії метро в Києві відновлено у звичайному режимі – КМДА

Через непогоду школи Одещини переходять на дистанційну освіту – ОВА

Додаткові генератори від Франції прибудуть в Україну на початку лютого - посол Весьєр

"Укренерго" у вівторок застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Нібулон" впроваджує систему рекрутингу, онбордингу, навчання та оцінки персоналу від IT-Enterprise

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА