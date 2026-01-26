Наступна тристороння зустріч відбудеться у неділю, 1 лютого - Зеленський

Попередньо нова зустріч української, американської та російської переговорних команд відбудеться у неділю, 1 лютого, Україна буде максимально підготовлена, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч. Україна буде максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент наголосив, що Україна завжди є і буде на стороні миру, і війна досі триває лише через РФ.

"Потрібні реальні результати дипломатії. Щоб не було враження, що росіяни використовують і переговорний процес із дуже цинічною, жорсткою метою – відсувають нові заходи тиску на Росію, які могли б спрацювати. А тиск потрібен", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, українська делегація доповіла після перемовин в ОАЕ, на цьому тижні готуються нові тристоронні зустрічі.

Представники України, США та РФ провели тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів) у п'ятницю та суботу 23 і 24 січня.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях, крім Віткоффа та Кушнера, брали участь Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.