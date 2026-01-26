Шевчук був призначений членом Конкурсної комісії на адмінпосади в САП як єдиний, хто відповідав вимогам закону – Рада прокурорів

Рада прокурорів України обґрунтовує призначення членом Конкурсної комісії для проведення конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) адвоката Олексія Шевчука як єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у відборі та відповідали вимогам закону.

"У визначений строк до Ради прокурорів України надійшли документи від чотирьох осіб: трьох представників прокурорської спільноти та одного адвоката… Усі чотири кандидати були допущені до участі у відборі та пройшли відповідні співбесіди… 9 грудня 2025 року Рада прокурорів України на своєму засіданні розглянула подані документи та ухвалила рішення внести пропозиції Генеральному прокурору щодо призначення до складу Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури. Відповідне рішення було оприлюднене на сайті Ради прокурорів України того ж дня", - йдеться в роз'ясненні, опублікованому на сайті Ради прокурорів у понеділок.

Але в подальшому один із запропонованих кандидатів подав заяву про виключення його з числа кандидатів за власним бажанням. Повідомляється, що 18 грудня Рада прокурорів задовольнила його заяву та повідомила про зазначене рішення генерального прокурора, який призначив членом Конкурсної комісії Шевчука.

"З огляду на недостатню кількість кандидатів, запропонованих Радою прокурорів України, та з метою своєчасного виконання вимог абзацу четвертого частини третьої статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру", Генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука — єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у конкурсі та відповідали вимогам закону", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що повноваження члена Конкурсної комісії можуть бути достроково припинені виключно у разі подання особистої заяви про припинення повноважень, неможливості брати участь у засіданнях за станом здоров’я більше ніж протягом одного місяця, внесення Конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена у передбачених регламентом комісії випадках, набрання законної сили обвинувальним вироком суду, визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою, або її смерті.

У Раді прокурорів зазначили, що наразі повний склад комісії не сформовано, оскільки ще не визначено трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій, які мають бути запропоновані відповідно до рішення Кабінету Міністрів України.

Як повідомлялося, після призначення Шевчука членом конкурсної комісії, яка має здійснювати добір заступника керівника САП, він заявив про "хвилю інформаційних атак, бруду та провокацій" в його бік з боку низки активістів, що пов'язав з тим, що він був адвокатом Іллі Киви у період, коли той обіймав посаду начальника департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин. Шевчук також повідомив, що 7 березня мобілізувався і працює для армії та фронту як військовослужбовець.

"Мені відомо про отримання окремими журналістами інформації щодо наших клієнтів з порушенням процедури. Маніпуляції та перекручення фактів не залишаться без відповіді — ні в суді, ні в межах Комісії з журналістської етики. Відповідні позови вже подані, і робота в цьому напрямі буде продовжена", - заявив він.

У Центрі протидії корупції (ЦПК) 21 січня повідомили, що Шевчук нібито є фігурантом журналістського розслідування про переправлення чоловіків за кордон через систему "Шлях" і був у 2023 році позбавлений ліцензії через порушення адвокатської етики, і тому його призначення до складу конкурсної комісії незаконне. ЦПК через це вимагає у генерального прокурора Руслана Кравченка скасувати призначення Шевчука членом комісії.

Джерело: