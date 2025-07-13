Інтерфакс-Україна
Події
15:41 13.07.2025

Комісія з добору директора БЕБ повідомила про офіційне засідання Конкурсної комісії у понеділок

2 хв читати

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України повідомила про офіційне засідання Конкурсної комісії 14 липня о 9:00 ранку.

На засіданні Комісія планує розглянути матеріали, отримані від Кабінету міністрів України, та інші запити, йдеться у повідомленні у Фейсбук у неділю.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів розглянув подання Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) та звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ 25 червня рекомендувала уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який керував підрозділом детективів НАБУ. За Цивінського проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Конкурс проводився в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до кінця липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом.

Бізнес-спільнота оприлюднила звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення Кабміну та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора БЕБ Цивінського.

Сам Цивінський вважає, що рішення Кабінету міністрів щодо повторного подання двох кандидатур не відповідає закону.

9 липня Комісія з добору директора БЕБ оприлюднила офіційний документ від Кабінету міністрів щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ.

"Конкурсна комісія отримала офіційний документ від Кабінету міністрів щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Документ містить витяг з протоколу засідання Кабінету міністрів. Враховуючи високий рівень суспільного інтересу до цього питання та нашу відданість прозорості, ми публікуємо документ у повному обсязі", - йдеться в повідомленні Комісії в мережі Facebook.

Зазначалося, що Конкурсна комісія наразі переглядає його зміст і окремо повідомить про свою позицію.

 

Теги: #беб #конкурсна_комісія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:30 12.07.2025
Депутати "ЄС" та "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою виконати норми закону і призначити керівника БЕБ - Железняк

Депутати "ЄС" та "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою виконати норми закону і призначити керівника БЕБ - Железняк

09:37 09.07.2025
Конкурсна комісія опублікувала документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ

Конкурсна комісія опублікувала документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ

20:54 08.07.2025
Цивінський: Рішення уряду не відповідає закону, очікую офіційного підтвердження інформації

Цивінський: Рішення уряду не відповідає закону, очікую офіційного підтвердження інформації

18:08 08.07.2025
Бізнес-спільнота занепокоєна ситуацією з БЕБ та закликає уряд діяти в межах чинного законодавства

Бізнес-спільнота занепокоєна ситуацією з БЕБ та закликає уряд діяти в межах чинного законодавства

16:54 08.07.2025
Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора БЕБ - Стефанішина

Мін'юст опублікує свою позицію по конкурсу на директора БЕБ - Стефанішина

15:39 08.07.2025
Суд за поданням БЕБ арештував 7 літаків пов’язаної із олігархом авіакомпанії

Суд за поданням БЕБ арештував 7 літаків пов’язаної із олігархом авіакомпанії

12:53 08.07.2025
Комісії з добору директора БЕБ очікує офіційних обґрунтуваннь від Кабміну з приводу прийнятого рішення

Комісії з добору директора БЕБ очікує офіційних обґрунтуваннь від Кабміну з приводу прийнятого рішення

12:52 08.07.2025
Кабмін незаконно та попри міжнародні зобов’язання не призначив переможця конкурсу на директора БЕБ – ЦПК

Кабмін незаконно та попри міжнародні зобов’язання не призначив переможця конкурсу на директора БЕБ – ЦПК

09:19 08.07.2025
Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

21:26 07.07.2025
Кабмін звернувся до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати кандидатури

Кабмін звернувся до Комісії з добору директора БЕБ з пропозицією повторно подати кандидатури

ВАЖЛИВЕ

За добу на Донеччині загинули 3 людини, поранені 7

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

Генштаб зафіксував впродовж доби 200 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 101 од. автотехніки - Генштаб

Негода в Харкові: Троє постраждалих через обвал даху, загибла жінка та травмована дитина

ОСТАННЄ

Рютте знов летить у Вашингтон на зустріч із Трампом

Спека до +40 очікує Україну на початку третьої декади липня - синоптик

Негода пошкодила склад видавництва Vivat в Харкові, відправлення інтернет-замовлень і книг до партнерів затримаються

Трамп думає про виділення Україні нової допомоги – ЗМІ

Тіло жінки знайшли під завалами - начальник Запорізької ОВА

В України буде спекотно, на заході - короткочасні дощі й грози

Естонія провела перші бойові стрільби з HIMARS

Зеленський сподівається на виконання всіх домовленостей, що посилять захист України

За добу на Донеччині загинули 3 людини, поранені 7

СБУ ліквідувала кілерів, які вбили полковника Воронича у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА