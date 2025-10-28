БЕБ розпочало збір повідомлень про економічні правопорушення щодо продажу техніки та електроніки

Фото: https://www.facebook.com

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) запустило інструмент StopShadowBot (чат-бот у Телеграм-каналі) для збору повідомлень про економічні правопорушення, повідомив очільник органу Олександр Цивінський.

"Це простий спосіб анонімно повідомити про економічні правопорушення. Перша сфера - нелегальний продаж техніки та електроніки", - йдеться в публікації Цивінського в Facebook у вівторок.

Він додав, що кожне повідомлення буде перевірене, структуроване та опрацьоване, а співробітники БЕБ встановлять саму проблему - ухилення від сплати податків, контрабанду або нелегальний обіг товарів.

Загалом у бот можна надіслати фото, опис порушення та локацію точки продажу для швидкого реагування. Після отримання відповідної інформації фахівці бюро зможуть оперативно її проаналізувати та вжити заходів з встановлення фактів ухилення від сплати податків або сірого імпорту гаджетів.