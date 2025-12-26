Інтерфакс-Україна
Економіка
21:17 26.12.2025

НБУ підвищив порогове значення заборгованості для даних з кредитреєстру до 86,47 тис. грн

НБУ підвищив порогове значення заборгованості для даних з кредитреєстру до 86,47 тис. грн
Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) з 1 січня 2026 року підняв порогове значення кредитної заборгованості, інформація про яку надається з кредитного реєстру, з 80 тис. грн до 86,47 тис. грн.

Зазначається, що відповідні зміни до постанови НБУ від 21 червня 2024 року щодо порогового значення для даних з кредитного реєстру затверджено 25 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, тоді Нацбанк визначив порогове значення такої кредитної заборгованості, яке почало діяти з 1 липня 2024 року, у розмірі 80 тис. грн.

Згідно з цим рішенням, порогове значення застосовується до обсягу інформації, що надається з кредитного реєстру банкам, фінансовим компаніям, кредитним спілкам та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

 

Теги: #нбу #кредитреєстр

