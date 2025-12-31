Інтерфакс-Україна
Економіка
16:08 31.12.2025

НБУ з 31 грудня пом’якшує валютні обмеження для резидентів Defence City

Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) з 31 грудня 2025 року пом’якшує низку валютних обмежень у межах реалізації законодавства щодо правового режиму Defence City для підтримки оборонно-промислового комплексу (ОПК), повідомив регулятор у середу.

Як зазначається, напрацьовані разом з Міністерством оборони України пом’якшення стосуватимуться умов купівлі іноземної валюти для імпорту товарів та здійснення транскордонних переказів з України за окремими операціями.

Зміни у "воєнну" постанову про запровадження валютних обмежень від 24 лютого 2022 року внесено постановою правління НБУ від 30 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, 21 серпня Рада ухвалила в цілому законопроєкти №13420 (зміни у Податковий кодекс) та №13421 (зміни у Митний кодекс) для реалізації концепції Defence City. Ними передбачено, що замість переліку підприємств ОПК створюється реєстр Defence City під управлінням Міноборони, і цей правовий режим запроваджується до 1 січня 2036 року (або до вступу України в Європейський Союз).

Кабінет міністрів 17 грудня 2025 року ухвалив пакет рішень для запуску цього спецрежиму Defence City з 5 січня 2026 року.

Крім того, уряд затвердив порядок релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей резидентів Defence City, визначив механізми взаємодії центральної і місцевої влади, фінансування, моніторингу та звітності, а обласні військові адміністрації мають у місячний строк визначити відповідальних за координацію, яку на загальному рівні забезпечує Міноборони.

Фінансування цих заходів передбачено в держбюджеті-2026, зокрема 50% податку на доходи фізичних осіб, сплаченого резидентами, зараховуватиметься до спецфонду бюджету громади на інфраструктуру, підтримку релокації або заходи із підвищення захищеності виробничих потужностей.

