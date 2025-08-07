Бізнес підтримує пом’якшення валютних обмежень, водночас сподівається на розгляд інших пропозицій

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації (ЄБА) та Спілка українських підприємців (СУП) підтримали пакет пом’якшень валютних обмежень, що передбачає дозвіл на репатріацію дивідендів за 2023 рік, розширення форвардних угод, підтримку ювелірної галузі та додаткові можливості для компаній, що підтримують ЗСУ, при цьому сподіваються на розгляд інших пропозицій.

В СУП вважають, що надання можливостей репатріації дивідендів, розширення хеджування валютних ризиків та спрощення валютних операцій - важливі кроки, що сприятимуть розвитку бізнесу в Україні.

"Звісно, є інші аспекти, які також потребують уваги, такі як збільшення строків валютного контролю, захист банківської таємниці, спрощення процедур кредитування для малих підприємств, можливість сплати тіла кредиту та відсотків по кредитних угодах, укладених та отриманих коштах за ими до повномасштабного вторгнення", - наголосила в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба СУП.

У свою чергу в ЄБА зазначають, що новий пакет лібералізаційних заходів демонструє ефективність діалогу між бізнес-спільнотою та регулятором і враховує низку ключових пропозицій, які асоціація озвучувала протягом 2024 та 2025 рр.

"Те, що Нацбанк дозволив морським агентам-резидентам переказувати за кордон невикористані кошти судновласникам-нерезидентам, повністю відповідає пропозиції асоціації і вирішує критичну проблему української морської індустрії. Крім того, можливість переказувати дивіденди за 2023 рік - важливий крок назустріч бізнесу, який накопичив значні суми нерозподіленого прибутку", - прокоментували в ЄБА.

Крім того, в асоціації підкреслили важливість повернення форвардних операцій та купівлю валюти для хеджування імпорту, що відповідає давнім запитам бізнесу, розширення можливостей фінансування закордонних представництв з дозволом оплати "старого" імпорту для компаній, котрі підтримують ЗСУ, адже, на думку спільноти, це створює правильні стимули.

В ЄБА також очікують розгляду деяких пропозицій бізнесу, серед них: повна лібералізація "старих" дивідендів (за весь період до 2024 року), підвищення ліміту дивідендів до EUR3 млн/місяць, можливість погашення внутрішньогрупових договорів позики для подальшого обслуговування єврооблігацій, скасування вимоги про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дозвіл переказів для працівників-нерезидентів на суму $15-20 тис./місяць для підтримки родин за кордоном та збільшення лімітів корпоративних карток за межами країни.

Як повідомлялося, з 6 серпня 2025 року НБУ запровадив новий пакет валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію дивідендів за 2023 рік, відновлення операцій з валютою на умовах форварду, підтримку ювелірної галузі та додаткові можливості для компаній, що підтримують ЗСУ.