Інтерфакс-Україна
Економіка
17:46 18.09.2025

Бізнес закликав уряд та Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак

2 хв читати
Бізнес закликав уряд та Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, а також  профільних міністерств та парламентських комітетів із проханням підтримати аграріїв та скасувати обмеження на експорт олійних культур, а також передбачити у законодавстві порядок відшкодування експортного мита на сою та ріпак, сплаченого аграрними виробниками після набрання чинності законом №4536-IX.

“2 вересня президент України підписав закон №4536-IX, яким було запроваджено 10%-ве експортне мито на сою та ріпак. Водночас передбачалося, що агровиробники, які експортують власно вирощену продукції, будуть звільнені від цього мита.   Однак, за інформацією компаній-членів Комітету зернових та олійних культур Асоціації, на практиці це рішення призвело до критичної ситуації”, - йдеться в релізі організації в четвер.

В ЄБА пояснюють, що експортна діяльність фактично зупинилася, оскільки судна простоюють у портах, а відвантаження затримуються. Це створює серйозні безпекові ризики, оскільки робить портову інфраструктуру потенційними цілями для ворожих атак, наголошує асоціація.

Також не працює механізм звільнення від мита, адже, як зазначає ЄБА, немає чіткого порядку підтвердження “власно вирощеної сільськогосподарської продукції”, а змішані партії зерна не можуть бути оперативно оформлені, що блокує весь ланцюг постачання.

Крім того, аграрії та експортери щодня зазнають збитків, внаслідок чого держава  втрачає валютні надходження; знижується довіра міжнародних.

“Виробництво та експорт сільськогосподарської продукції залишаються ключовими драйверами української економіки. Лише минулого року агросектор забезпечив $24,7 млрд експортного виторгу, що становить 59% загального експорту”, - підкреслює ЄБА і додає, що введене вивізне мито створює серйозні перешкоди для розвитку цього сектору зокрема й для економічної стабільності та продовольчої безпеки України загалом.

Крім економічних втрат, на думку експертів асоціації, запроваджені мита суперечать ст.31 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка забороняє будь-які обмежувальні заходи на експорт.

Як повідомлялося, 2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення (№13157), яким передбачено запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку.

Теги: #ріпак #мито #єба #соя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:31 05.09.2025
Більше половини підприємців очікують зростання бізнесу у 2026 році - ЄБА

Більше половини підприємців очікують зростання бізнесу у 2026 році - ЄБА

12:22 03.09.2025
ЄБА закликала до перегляду кліматичних цілей України з урахуванням воєнних та економічних реалій

ЄБА закликала до перегляду кліматичних цілей України з урахуванням воєнних та економічних реалій

11:42 02.09.2025
Зеленський підписав закон про запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

Зеленський підписав закон про запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку

17:49 25.08.2025
ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

11:19 12.08.2025
До законопроекту про податкові зміни для реалізації концепції Defence City надійшли правки, які можуть спричинити дефіцит ліків – ЄБА

До законопроекту про податкові зміни для реалізації концепції Defence City надійшли правки, які можуть спричинити дефіцит ліків – ЄБА

14:09 07.08.2025
Бізнес підтримує пом’якшення валютних обмежень, водночас сподівається на розгляд інших пропозицій

Бізнес підтримує пом’якшення валютних обмежень, водночас сподівається на розгляд інших пропозицій

11:47 30.07.2025
Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

Виробництво сої в сезоні-2025 буде на 17% меншим ніж торік - аналітики

16:36 23.07.2025
ЄБА вважає одним із 10 пріоритетів для Міненерго інтеграцію енергоринків України та ЄС

ЄБА вважає одним із 10 пріоритетів для Міненерго інтеграцію енергоринків України та ЄС

16:42 17.07.2025
Експортне мито на сою та ріпак призвело до зниження цін на внутрішньому ринку - аналітики

Експортне мито на сою та ріпак призвело до зниження цін на внутрішньому ринку - аналітики

11:05 14.07.2025
Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%

Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%

ВАЖЛИВЕ

ФРС знизила базову ставку вперше з грудня - на 25 б.п., як і очікувалося

Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 51,5% фінансування Мінветеранів

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

ОСТАННЄ

Зростання сільського господарства підняло темпи приросту ВВП у серпні до 8% - ІЕД

"Київтеплоенерго" заявляє про черговий обшук офісу Нацполіцією і безпідставний зрив роботи підприємства

Україна та ЄБРР уклали чергову грантову угоду для реалізації проєктів на ЧАЕС

Регіональними програмами компенсацій у межах "єОселі" скористалися 1,2 тис. позичальників

Apartel resorts шукає ділянку під п’ятизірковий готель у центрі Львова

НБУ дозволив купівлю валюти для поштових відправлень до США та врегулював питання різних лімітів

Середня інвестиція в українську курортну нерухомість зросла до $150-200 тис.

"Укрнафта" ребрендувала вісім колишніх АЗК Shell у Київській області

Уряд продовжив на ОЗП 2025/2026 проєкт допомоги населенню прифронтових регіонів LNG, включив до нього Запоріжжя

Sky Bank акредитував для участі в програмі "єОселя" проєкт "Інтергал-Буду" у Львові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА