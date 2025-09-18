Бізнес закликав уряд та Раду скасувати вивізне мито на сою та ріпак

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, а також профільних міністерств та парламентських комітетів із проханням підтримати аграріїв та скасувати обмеження на експорт олійних культур, а також передбачити у законодавстві порядок відшкодування експортного мита на сою та ріпак, сплаченого аграрними виробниками після набрання чинності законом №4536-IX.

“2 вересня президент України підписав закон №4536-IX, яким було запроваджено 10%-ве експортне мито на сою та ріпак. Водночас передбачалося, що агровиробники, які експортують власно вирощену продукції, будуть звільнені від цього мита. Однак, за інформацією компаній-членів Комітету зернових та олійних культур Асоціації, на практиці це рішення призвело до критичної ситуації”, - йдеться в релізі організації в четвер.

В ЄБА пояснюють, що експортна діяльність фактично зупинилася, оскільки судна простоюють у портах, а відвантаження затримуються. Це створює серйозні безпекові ризики, оскільки робить портову інфраструктуру потенційними цілями для ворожих атак, наголошує асоціація.

Також не працює механізм звільнення від мита, адже, як зазначає ЄБА, немає чіткого порядку підтвердження “власно вирощеної сільськогосподарської продукції”, а змішані партії зерна не можуть бути оперативно оформлені, що блокує весь ланцюг постачання.

Крім того, аграрії та експортери щодня зазнають збитків, внаслідок чого держава втрачає валютні надходження; знижується довіра міжнародних.

“Виробництво та експорт сільськогосподарської продукції залишаються ключовими драйверами української економіки. Лише минулого року агросектор забезпечив $24,7 млрд експортного виторгу, що становить 59% загального експорту”, - підкреслює ЄБА і додає, що введене вивізне мито створює серйозні перешкоди для розвитку цього сектору зокрема й для економічної стабільності та продовольчої безпеки України загалом.

Крім економічних втрат, на думку експертів асоціації, запроваджені мита суперечать ст.31 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка забороняє будь-які обмежувальні заходи на експорт.

Як повідомлялося, 2 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення (№13157), яким передбачено запровадження 10% мита на експорт насіння сої та ріпаку.