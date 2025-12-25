Заборгованість населення України за ЖКП у III кв. зменшилася на 5,4% – Держстат

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) у третьому кварталі 2025 року зменшилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн.

Згідно з даними Державної служби статистики (Держстат), загалом у липні-вересні 2025 року українці сплатили за житлокомпослуги 48,5 млрд грн, що на 6,4% більше нарахованої суми – 45,6 млрд грн.

Заборгованість за звітний період за постачання теплової енергії та гарячої води становить 33,1 млрд грн, постачання та розподіл природного газу – 27,9 млрд грн, поставлену електроенергію – 16,5 млрд грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,4 млрд грн, управління багатоквартирним будинком – 9,5 млрд грн, управління побутовими відходами – 3,2 млрд грн.

Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксований у Дніпропетровській (8,5 млрд грн), Донецькій (4,3 млрд грн), Полтавській (3,2 млрд грн), Харківській (1,9 млрд грн), Київській (1,5 млрд грн), Одеській (1,1 млрд грн), Львівській (1 млрд грн) областях і в Києві (2,8 млрд грн).

Дані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії

