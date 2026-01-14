Енергокомітет Ради підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП підтримав подання прем’єр-міністра України Юлії Свириденко та рекомендував парламенту призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комітету в середу зранку, яке транслювалося онлайн.

Всього за рішення проголосувало 19 членів комітету, з усіх присутніх на засіданні утримались від підтримки кандидатури Шмигаля Михайло Бондар ("Європейська солідарність") та Інна Совсун ("Голос").

Шмигаль під час обговорення питання про його призначення пообіцяв підготувати детальний план діяльності "зі слайдами і розрахунками", представити його на першому після призначення засіданні комітету.

Як повідомлялося, у вівторок Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони, але для призначення його на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики не вистачило голосів.

За відповідну постанову №14378 проголосували 210 народних депутатів за необхідних 226 народних депутатів. Підтримали призначення Шмигаля у фракціях "Слуга народу" - 153 депутатів, у групах "Платформа за життя та мир" - 16, "Відновлення України" - 10, "За майбутнє" - 7, "Довіра" - 16. Фракції "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос" не дали жодного голосу за. призначення Шмигаля.