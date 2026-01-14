Разумков виступає проти позбавлення права на відстрочку всіх чоловіків 25+, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти

Голова міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика", екс-спікер українського парламенту Дмитро Разумков (позафракційний) виступає проти ініціативи позбавлення права на відстрочку від мобілізації всіх чоловіків віком старше 25 років, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти.

"Тут розповідають про те, що у нас тотально не вистачає людей на фронті, тому вирішили забрати відстрочку у тих, хто проходить навчання у віці 25+. Ви задайте питання собі - як люди, які реально не навчаються, туди вступили. Дайте відповідь на запитання, хто взяв гроші? Наступне запитання - чому ви їх не відраховуєте, якщо вони погано вчаться? Чому ви у всіх забираєте таку відстрочку: від тих, хто вчиться, в тих, хто здобуває освіту, в тих, хто буде працювати на користь нашої держави після отримання диплому?", - сказав Разумков на засіданні Верховної Ради в середу.

На його думку, таке рішення може призвести до відтоку цих людей за кордон.

Як повідомлялося, раніше голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів, що парламент може позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків віком старше 25 років, які вступають у заклади вищої, передвищої та фахової освіти. Наразі йде підготовка такого законопроекту.

У кінці 2025 року генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров заявляв, що одним із викликів вступної кампанії 2025 року було створення недружніх умов для тих, хто хоче використовувати вступ для отримання відстрочки від мобілізації.

У Міносвіти також повідомляли, що кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком. Згідно з оприлюдненими на комітеті матеріалами у 2021 році вступників чоловічої статі старше 25 років на всі рівні освіти (професійна, фахова передвища, бакалаврат, магістратура, аспірантура) було 1196 чоловік; у 2022 році - 17614 чоловік; у 2023 році - 44042 чоловік (з яких 19,7 тис. - бакалаврат і 16,4 тис. - аспірантура); у 2024 році - 112749 чоловік (з яких професійна освіта - 7,3 тис., фахова передвища - 55,6 тис., бакалаврат - 16,7 тис., магістратура - 26,1 тис., аспірантура - 7 тис.); в 2025 році - 53517 чоловік (з яких професійна освіта - 5,2 тис., фахова передвища - 24,8 тис., бакалаврат - 12,2 тис., магістратура - 9,1 тис., аспірантура - 2,2 тис.).