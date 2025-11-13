Інтерфакс-Україна
Події
12:28 13.11.2025

Разумков: Рада має заслухати Свириденко та Шмигаля через справу корупції в енергетиці

2 хв читати
Разумков: Рада має заслухати Свириденко та Шмигаля через справу корупції в енергетиці

Верховна Рада через справу корупції в енергетиці повинна заслухати не лише фігурантів скандалу, а й прем’єр-міністерку Юлію Свириденко та колишнього прем’єра, чинного міністра оборони Дениса Шмигаля, вважає голова міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика", колишній спікер українського парламенту Дмитро Разумков (позафракційний).

"Верховна Рада зараз має терміново зібратися і зробити декілька речей. Перше, я звертався з вимогою і до Свириденко, і до Стефанчука зібрати Раду на цьому тижні, у четвер. Невідкладно заслухати Галущенка, Гринчук… , і обох відправити у відставку. Паралельно заслухати Свириденко, щоб вона надала повну інформацію, хто її рекомендував, звідки взявся Галущенко (як кандидат на посаду міністра юстиції - ІФ-У), звідки взялась Гринчук (як кандидат на посаду міністра енергетики - ІФ-У). Це її відповідальність? Чи їй хтось їх нав’язав?" - сказав Разумков в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народного депутата, парламент також повинен заслухати Шмигаля як колишнього прем’єр-міністра, при якому Галущенко був міністром енергетики багато років, і фактично під час каденції якого й була запущена "система шлагбаума Галущенка". Тоді було прийнято законопроєкт №8067, який дозволив "Енергоатому" виплачувати борги підрядникам не одразу, а "після війни" або "в розстрочку". Разумков впевнений, "що саме це зробило можливим корупційний скандал, який ми сьогодні бачимо".

Народний депутат повідомив, що "Розумна політика" вже зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №14206, який виводить "Енергоатом" з-під дії мораторію на виконавчі провадження, "щоб навіть після звільнення Галущенка можливість продовжувати цю корупційну схему пропала".

Разумков також вважає необхідним створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію, щоб вона оперативно допомагала в розслідуванні цієї справи й звітувала перед українським суспільством.

Відповідаючи на запитання, як корупційний скандал позначиться на співпраці України з міжнародними партнерами, Разумков сказав: "Цей скандал підірвав довіру до України, але в даному разі краще, щоб такі корупційні схеми, які знищують обороноздатність держави, знищують нашу енергетику нарівні з ворогом, було ліквідовано. Налагодити відносини з партнерами ми зможемо, а боротися з корупцією ми маємо навіть під час війни й не дозволяти їй далі разом з рашистами руйнувати нашу державу і державність. І сьогодні, і після завершення війни".

Теги: #шмигаль #свириденко #мідас #разумков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 12.11.2025
Шмигаль провів нараду з командуванням 113 ОБрТрО щодо ситуації в районі Вовчанська

Шмигаль провів нараду з командуванням 113 ОБрТрО щодо ситуації в районі Вовчанська

17:39 12.11.2025
Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

Свириденко внесла в Раду подання на звільнення Галущенка та Гринчук

16:30 12.11.2025
Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

Кабмін вніс на РНБО пропозиції щодо санкцій на Міндіча та Цукермана - Свириденко

15:43 12.11.2025
Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

15:39 12.11.2025
НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

15:19 12.11.2025
Центри протиповітряної оборони за зразком харківського буде створено ще у трьох областях - Чернігівській, Полтавській та Запорізькій

Центри протиповітряної оборони за зразком харківського буде створено ще у трьох областях - Чернігівській, Полтавській та Запорізькій

14:51 12.11.2025
Українські політики та бізнесмени виступають за внутрішню зачистку в країні на тлі операції "Мідас"

Українські політики та бізнесмени виступають за внутрішню зачистку в країні на тлі операції "Мідас"

12:20 12.11.2025
Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрічався з оборонцями Вовчанська

Шмигаль відвідав Харківщину, де зустрічався з оборонцями Вовчанська

19:00 11.11.2025
Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

Прокурор САП вперше підтвердив участь Галущенка у корупцій схемі, викритій під час операції "Мідас"

17:43 11.11.2025
Учасники схеми корупції у енергетиці передавали кошти ексвіцепрем’єр-міністру України - НАБУ

Учасники схеми корупції у енергетиці передавали кошти ексвіцепрем’єр-міністру України - НАБУ

ВАЖЛИВЕ

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

Зеленський ввів у дію санкції проти Міндіча та Цукермана

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із військовим командуванням кадрові заходи для стабілізації ситуації в районі Рівнопілля

Родина з двома дітьми постраждала на Київщині через вибух зарядного пристрою

Зеленський обговорив із Мерцом запуск експортного офісу для української зброї в Берліні

Керівнику ГО повідомили про нові підозри у справі про "дрони за 1,4 млн грн"

В найближчі дні в Україні буде прохолодно та майже без опадів

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Необхідно розпочати діалог між педагогами і владою щодо збільшення навантаження вчителя і підвищення зарплати - освітній омбудсмен

Зеленський обговорив із військовими на Запоріжжі активізацію штурмових дій окупантів

Правоохоронці спільно з колегами з Литви затримали бойовика РФ, який під виглядом біженця намагався втекти до ЄС

Зеленський про EUR5,9 млрд від ЄС: Механізм ERA Loans вже змушує Росію платити за свою агресію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА