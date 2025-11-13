Разумков: Рада має заслухати Свириденко та Шмигаля через справу корупції в енергетиці

Верховна Рада через справу корупції в енергетиці повинна заслухати не лише фігурантів скандалу, а й прем’єр-міністерку Юлію Свириденко та колишнього прем’єра, чинного міністра оборони Дениса Шмигаля, вважає голова міжфракційного депутатського об’єднання "Розумна політика", колишній спікер українського парламенту Дмитро Разумков (позафракційний).

"Верховна Рада зараз має терміново зібратися і зробити декілька речей. Перше, я звертався з вимогою і до Свириденко, і до Стефанчука зібрати Раду на цьому тижні, у четвер. Невідкладно заслухати Галущенка, Гринчук… , і обох відправити у відставку. Паралельно заслухати Свириденко, щоб вона надала повну інформацію, хто її рекомендував, звідки взявся Галущенко (як кандидат на посаду міністра юстиції - ІФ-У), звідки взялась Гринчук (як кандидат на посаду міністра енергетики - ІФ-У). Це її відповідальність? Чи їй хтось їх нав’язав?" - сказав Разумков в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народного депутата, парламент також повинен заслухати Шмигаля як колишнього прем’єр-міністра, при якому Галущенко був міністром енергетики багато років, і фактично під час каденції якого й була запущена "система шлагбаума Галущенка". Тоді було прийнято законопроєкт №8067, який дозволив "Енергоатому" виплачувати борги підрядникам не одразу, а "після війни" або "в розстрочку". Разумков впевнений, "що саме це зробило можливим корупційний скандал, який ми сьогодні бачимо".

Народний депутат повідомив, що "Розумна політика" вже зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №14206, який виводить "Енергоатом" з-під дії мораторію на виконавчі провадження, "щоб навіть після звільнення Галущенка можливість продовжувати цю корупційну схему пропала".

Разумков також вважає необхідним створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію, щоб вона оперативно допомагала в розслідуванні цієї справи й звітувала перед українським суспільством.

Відповідаючи на запитання, як корупційний скандал позначиться на співпраці України з міжнародними партнерами, Разумков сказав: "Цей скандал підірвав довіру до України, але в даному разі краще, щоб такі корупційні схеми, які знищують обороноздатність держави, знищують нашу енергетику нарівні з ворогом, було ліквідовано. Налагодити відносини з партнерами ми зможемо, а боротися з корупцією ми маємо навіть під час війни й не дозволяти їй далі разом з рашистами руйнувати нашу державу і державність. І сьогодні, і після завершення війни".