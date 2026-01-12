Інтерфакс-Україна
17:37 12.01.2026

Російського командира засудили до 12 років за катування цивільних на Чернігівщині

Чернігівський районний суд 6 січня виніс вирок військовослужбовцю збройних сил РФ Микиті Желудкову, який у березні 2022 року під час перебування в Чернігівській області викрав і незаконно утримував двох мирних жителів у підвалі. Інформація оприлюднена на сайті "Книги катів українського народу", започаткованому влітку 2022 року.

Повідомляється, що фігуранта визнали винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів війни й заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Строк відбування покарання буде рахуватися з дня фактичного затримання.

За даними ресурсу, Желудков – уродженець Оренбурзької області РФ. На момент злочину він у званні старшого лейтенанта обіймав посаду командира розвідувальної роти 35-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зс РФ.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, підрозділ Желудкова у березні 2022 року перебував на окупованій території Чернігівського району в складі батальйонної тактичної групи.

Суд встановив, що 17 березня 2022 року російські військові затримали двох чоловіків з села Халявин, які пішки йшли до Чернігова по продукти для своїх родин. Обоє були без зброї, у цивільному одязі й не мали жодного стосунку до Збройних сил України

За командою Желудкова російські військові обшукали чоловіків, а потім наказали їм залізти на БМП. Постраждалі запам'ятали командира як молодого чоловіка 25-27 років із табельним пістолетом, який віддавав накази. Окупанти привезли викрадених до села Полуботки, де на вулиці Лісовій перебував весь їхній підрозділ — близько 20 осіб. Там у чоловіків за наказом Желудкова забрали мобільні телефони і гроші, які вони взяли з собою на продукти, а саме $800 і 10 тис грн. Під час обшуку окупанти погрожували розстрілом, а одного з чоловіків змусили роздягнутися до футболки, хоча на вулиці був мороз. Після цього за наказом Желудкова потерпілим зв'язали руки та зав'язали очі й кинули до підвалу приватного домоволодіння на вулиці Лісовій, де вони провели три доби — до 20 березня.

20 березня окупанти вивели обох з підвалу і повезли до села Терехівка на "допит", під час якого одному з потерпілих стріляли біля ноги й голови й погрожували розстрілом. Наступного дня всіх затриманих із зав'язаними очима вивезли в поле й наказали лягти на землю, погрожуючи розстрілом. Коли окупанти поїхали, потерпілі змогли розв'язатися та дістатися Чернігова.

Слідство встановило особу Желудкова через кілька місяців після подій. Обидва потерпілі незалежно один від одного впізнали його за фотографіями під час слідчих дій у березні 2025 року.

Інформацію про участь Желудкова в злочинах підтвердило ГУР Міноборони України, надавши дані про його військову службу та перебування в районі сіл Халявин і Полуботки в березні 2022 року.

Суд визнав Желудкова винним за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Йому призначено 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, проєкт "Книга катів українського народу" збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв. Сайт містить детальну та верифіковану інформацію.

 

Теги: #книга_катів #чернігівщина #воєнні_злочини

