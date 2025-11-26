Інтерфакс-Україна
Події
12:35 26.11.2025

На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

1 хв читати
На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

РФ у вівторок, 25 листопада, знищила безпілотниками елеватор та агропідриємство в Корюківському районі Чернігівської області, повідомив очільник Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус.

"Сновськ уже котрий день підряд - під ударом безпілотників. Вчора було влучання "герані" по транспортній інфраструктурі. Два вибухи - також БпЛА - пролунали на території агропідприємства - пошкоджений елеватор і рукави для зберігання зерна", - написав він у Telegram.

Крім того, в Корюківському районі в селі через атаку безпілотника пошкоджена адмінбудівля й вантажівки. Ударний дрон також атакував Городнянське лісництво. Пошкоджені транспортні засоби, майстерня й адмінбудівля.

"У селищі "герані" вдарили по сільгосппідприємству. Є руйнування, загинуло близько тисячі свиней. На підприємстві пожежа", - написав Чаус.

В Чернігівській області за минулу добу було 50 обстрілів, 125 вибухів, уточнили в Чернігівській ОВА.

Теги: #чаус_вячеслав #чернігівщина #обстріл

