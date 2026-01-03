Інтерфакс-Україна
Події
02:32 03.01.2026

Кількість загиблих у Харкові зросла до двох

1 хв читати

Ще одне тіло, за попередньою інформацією, жіноче, знайдено під завалами зруйнованого вибухами будинку в центрі Харкова.

Про це у своєм телеграм-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Таким чином, кількість загиблих зросла до 2. Як повідомлялося, раніше під завалами було знайдено тіло 3-річного хлопчика. За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, мати дитини могла також перебувати під завалами.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3333

Теги: #харків #жертви #обстріл

