Рада Європи та Єврокомісія зробили ще один крок для створення Спецтрибуналу за злочини агресії проти України

Фото: https://x.com/coe/

Рада Європи та Європейська комісія підписали Угоду про створення передової групи для майбутнього Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України, повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

"Рада Європи та Європейська комісія підписали угоду про створення передової групи для майбутнього Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України. Це ключовий крок до посилення відповідальності, підготовки структур трибуналу та підтримки правосуддя для України", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.