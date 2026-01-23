Інтерфакс-Україна
Події
18:07 23.01.2026

Рада Європи та Єврокомісія зробили ще один крок для створення Спецтрибуналу за злочини агресії проти України

1 хв читати
Рада Європи та Єврокомісія зробили ще один крок для створення Спецтрибуналу за злочини агресії проти України
Фото: https://x.com/coe/

Рада Європи та Європейська комісія підписали Угоду про створення передової групи для майбутнього Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України, повідомив генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

"Рада Європи та Європейська комісія підписали угоду про створення передової групи для майбутнього Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України. Це ключовий крок до посилення відповідальності, підготовки структур трибуналу та підтримки правосуддя для України", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

 

Теги: #рада_європи #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 22.01.2026
ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

19:00 22.01.2026
ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

16:31 22.01.2026
Досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу по агресії - Зеленський в Давосі

Досі немає реального прогресу щодо створення спецтрибуналу по агресії - Зеленський в Давосі

21:48 19.01.2026
Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

Сибіга та генсек Ради Європи обговорили механізми відповідальності РФ у Давосі

16:15 16.12.2025
Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Україна, Молдова та Нідерланди першими підписали Конвенцію про компенсаційну комісію для України

11:35 13.12.2025
Генсек Ради Європи: Міжнародна комісія з претензій буде другим незалежним міжнародним інструментом з питань компенсації за агресію Росії

Генсек Ради Європи: Міжнародна комісія з претензій буде другим незалежним міжнародним інструментом з питань компенсації за агресію Росії

16:36 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів ще не знає, чи долучаться США до створення спецтрибуналу за злочин агресії

Глава МЗС Нідерландів ще не знає, чи долучаться США до створення спецтрибуналу за злочин агресії

15:50 28.10.2025
Кличко: У Страсбурзі підписали меморандум щодо впровадження Громадських асамблей у містах України

Кличко: У Страсбурзі підписали меморандум щодо впровадження Громадських асамблей у містах України

14:36 28.10.2025
Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи щодо тиску на органи самоврядування

Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи щодо тиску на органи самоврядування

13:45 20.10.2025
Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

Сибіга на Раді міністрів закордонних справ ЄС закликав до "тиску, тиску, і ще раз тиску" на Росію задля досягнення миру

ВАЖЛИВЕ

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

ОСТАННЄ

МАГАТЕ скликала позачергове засідання Ради керуючих через удари РФ по Україні на 30 січня – Сибіга

Валерія Іонан знов стала радницею Федорова, тепер з міжнародних проєктів

У Києві без тепла залишаються 1200 багатоповерхівок – Кличко

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією – МЗС ОАЕ

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Радниця керівника ОП Страхова вважає СЕЗ кращим рішенням для Донбасу і впевнена, що Україна "колись поверне собі своє"

Керівника департаменту КМДА підозрюють у випуску необґрунтованих облігацій зі збитками понад 0,5 млрд грн - Нацполіція

МОН анонсувало перерахування підвищених зарплат викладачам своїх вузів до кінця січня

Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

Фон дер Ляєн: Ми підтримуємо боротьбу українців вже 4 роки, наші дії говорять гучніше за слова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА