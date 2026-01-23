Постійний заступник держсекретаря МЗС Великої Британії Роббінс ознайомився з роботою УЧХ

Постійний заступник держсекретаря МЗС Великої Британії у справах Співдружності та розвитку Олівер Роббінс ознайомився з діяльністю Українського Червоного Хреста (УЧХ) під час війни.

"У межах візиту (в Україну - ІФ-У) він побував у теплопункті Українського Червоного Хреста, де на власні очі побачив, як відбувається щоденна підтримка людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через наслідки (російських - ІФ-У) атак на критичну інфраструктуру", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Роббінс дізнався про основні напрями діяльності УЧХ в умовах повномасштабної війни — від реагування на надзвичайні ситуації, евакуації та гуманітарної допомоги до психосоціальної підтримки й відбудови. Він також поспілкувався з місцевими жителями.