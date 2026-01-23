Інтерфакс-Україна
Події
19:20 23.01.2026

Постійний заступник держсекретаря МЗС Великої Британії Роббінс ознайомився з роботою УЧХ

1 хв читати
Постійний заступник держсекретаря МЗС Великої Британії Роббінс ознайомився з роботою УЧХ

Постійний заступник держсекретаря МЗС Великої Британії у справах Співдружності та розвитку Олівер Роббінс ознайомився з діяльністю Українського Червоного Хреста (УЧХ) під час війни.

"У межах візиту (в Україну - ІФ-У) він побував у теплопункті Українського Червоного Хреста, де на власні очі побачив, як відбувається щоденна підтримка людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через наслідки (російських - ІФ-У) атак на критичну інфраструктуру", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Роббінс дізнався про основні напрями діяльності УЧХ в умовах повномасштабної війни — від реагування на надзвичайні ситуації, евакуації та гуманітарної допомоги до психосоціальної підтримки й відбудови. Він також поспілкувався з місцевими жителями.

 

Теги: #тчху #британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 23.01.2026
УЧХ передав генератор Харківському авіаційному інституту

УЧХ передав генератор Харківському авіаційному інституту

16:17 22.01.2026
УЧХ допомагав постраждалим від російської атаки БпЛА по Запоріжжю

УЧХ допомагав постраждалим від російської атаки БпЛА по Запоріжжю

12:44 22.01.2026
УЧХ нагадує: порушення Міжнародного гуманітарного права можуть кваліфікуватися як воєнні злочини

УЧХ нагадує: порушення Міжнародного гуманітарного права можуть кваліфікуватися як воєнні злочини

23:34 21.01.2026
Гілі: Ми не повинні забувати, хто супротивник, а хто союзник. Наша місія - підтримувати Україну

Гілі: Ми не повинні забувати, хто супротивник, а хто союзник. Наша місія - підтримувати Україну

11:28 21.01.2026
Стартувало навчання для ветеранок за програмою REDpreneur Women

Стартувало навчання для ветеранок за програмою REDpreneur Women

20:20 20.01.2026
Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

Волонтери УЧХ працюють у теплопунктах столиці

11:39 20.01.2026
Від початку війни до служби розшуку УЧХ звернулись майже 185 тисяч громадян

Від початку війни до служби розшуку УЧХ звернулись майже 185 тисяч громадян

20:20 19.01.2026
Федоров у розмові з Гілі відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus

Федоров у розмові з Гілі відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus

12:33 19.01.2026
Майже 1,5 тис. карток благодійника УЧХ "Charity" видано у 2025 році

Майже 1,5 тис. карток благодійника УЧХ "Charity" видано у 2025 році

10:15 19.01.2026
УЧХ підтримує людей без світла та тепла

УЧХ підтримує людей без світла та тепла

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

ОСТАННЄ

Відтік біженців у 2025р сповільнився на третину – до 303 тис. осіб

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Військові навчання в Гренландії триватимуть упродовж усього 2026 року - Міноборони Данії

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

Зеленський: Ніхто не має права плюнути в наше обличчя, ми одразу будемо відповідати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА