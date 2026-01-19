Федоров у розмові з Гілі відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17068

Новопризначений міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі стосовно подальшої співпраці та підготовки до "Рамштайну".

"Розповів про ключові цілі на посаді міністра оборони. Посилення ППО — пріоритет № 1. Окремо відзначив важливість спільного проєкту з виробництва дронів Octopus, який уже посилює захист України від атак шахедів", - написав Федоров у Телеграм-каналі.

Міністри домовилися про системний обмін даними щодо застосування озброєння в межах спільної роботи.

"Це дасть змогу швидше вдосконалювати технології відповідно до умов поля бою та підвищувати ефективність для обох країн. Також домовилися нарощувати співпрацю у сфері R&D та підтримувати інноваційні спільні проєкти, які дають практичний результат на фронті", - наголосив Федоров.

Окремо сторони обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться наступного місяця.

Федоров подякував Великій Британії за лідерство й послідовну, довгострокову підтримку України.

"Подякував за надзвичайно ефективну безпекову співпрацю між Україною та Великою Британією в межах Угоди про сторічне партнерство. Велика Британія залишається одним із ключових партнерів у посиленні обороноздатності України", - додав він.