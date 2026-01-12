Інтерфакс-Україна
Події
01:21 12.01.2026

Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ

1 хв читати

Велика Британія має намір передати Україні передові озброєння у вигляді потужних далекобійних балістичних ракет Nightfall, здатних уражати російські цілі на відстані понад 300 миль, повідомляє Daily Mail.

"Ракети Nightfall оснащуються бойовими частинами масою близько 200 кг, можуть запускатися серіями та мають дальність, яка дозволяє досягати, зокрема, Москви. Міністерство оборони Великої Британії наразі шукає британські компанії для розробки, створення та постачання перших трьох тестових ракет у рамках контракту вартістю £9 млн", - йдеться в повідомленні.

Оголошення про проєкт Nightfall відбулося одночасно з повідомленням міністра оборони про плани Великої Британії витратити GBP 200 млн.

Як повідомлялося, The Independent з посиланням на міністра оборони Великої Британії Джона Гілі зазначало, що Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії витратить GBP200 млн на підготовку британських військ до розгортання в Україні в разі припинення вогню з РФ.

Джерело: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15452869/Britain-build-Nightfall-ballistic-missile-Ukraine-Russian-Moscow.html

Теги: #допомога #ракети #британія

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ОСТАННЄ

В КИЄВІ ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Ворожа атака пошкодила об’єкт інфраструктури в Одеській області: двоє постраждалих, відсутнє електропостачання – МВА

Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру

В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

Внаслідок ворожої атаки на автомобіль швидкої допомоги на Чернігівщині постраждали двоє медиків - РВА

ДСНС встановила 5 генераторів для аварійного електроживлення житлових будинків у Києві

ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

У Краматорську через обстріл зруйновано котельню, що обслуговувала один з мікрорайонів міста

Глава "Укрзалізниці" радить планувати стикування із запасом мінімум у 3-4 години

Пріоритетним напрямом залишається постачання ракет для ППО від партнерів - Зеленський

