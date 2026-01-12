Інтерфакс-Україна
09:08 12.01.2026

На Дніпропетровщині через атаки РФ поранено чоловіка, пошкоджено будинки та інфраструктуру – облрада

На Дніпропетровщині в Покровській громаді через удар дрона постраждав 59-річний чоловік, пошкоджено будинок, також у регіоні зафіксовано артилерійські обстріли та інші руйнування, повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Атаки були спрямовані по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах

"У Покровській громаді через удар дрону постраждав 59-річний чоловік, лікуватиметься вдома. Пошкоджений будинок", - зазначено в повідомленні.

У Червоногригорівській громаді внаслідок артобстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, господарську споруду, газогін та лінію електропередачі.

