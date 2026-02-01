Інтерфакс-Україна
Події
19:48 01.02.2026

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Фото: Unsplash

 

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна команда завтра проведе підготовчу нараду для погодження рамок майбутніх переговорів та узгодження всіх організаційних деталей, а вже у понеділок, 2 лютого, вирушить до Об’єднаних Арабських Еміратів для участі у тристоронніх перемовинах, запланованих на середу та четвер наступного тижня.

"Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч - тристоронню - на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу", - наголосив Зеленський.

Зеленський додав, що на понеділок призначено нараду для узгодження рамок розмови та підготовки до переговорів, а команда вже ввечері понеділка вирушить у дорогу.

"Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось. У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня - контакти та зустрічі", - йдеться в заяві президента.

 

