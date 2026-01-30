Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів дипломатичний трек та підтримку України

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоффом, під час якої сторони обговорили дипломатичні зусилля із досягнення справедливого миру та подальшу підтримку України.

"Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та тривалу сильну холоднечу українці стикаються з безпрецедентними труднощами. Щодня я вражений їхнім бойовим духом і наполегливістю. Я ще раз наголосив президенту Зеленському, що Нідерланди твердо підтримують Україну та український народ. Україна всіляко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів. Тепер Росія має проявити таку ж готовність. Відмова від атак на Київ протягом тижня була б невеликим кроком у правильному напрямку, але атаки на цивільні об'єкти в інших містах також мають бути негайно припинені", - написав Схофф у соцмережі Х у п'ятницю.